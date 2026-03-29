Barcelona precinta nueve locales y detiene a ocho personas en Nou Barris durante una inspección

El Ayuntamiento de Barcelona ha precintado nueve locales en los barrios de Verdum y la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris, tras una inspección durante la tarde y la noche del pasado jueves en que se detectaron 110 infracciones de distintas normativas. La mayoría de los incumplimientos se debe a actividades no ajustadas a las licencias concedidas, razones de salud pública o vulneraciones de la normativa de paisaje urbano. Se detectaron plagas, suciedad y fraude con el fluido eléctrico. También se detuvo a ocho personas.

El dispostivo se efectuó entre las 19:15 y las 00:30 horas del jueves. Durante el operativo, se registraron 16 negocios y se identificó a 54 personas. El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha afirmado que los locales inspeccionados tenían "requerimientos abiertos con sospechas de situaciones de irregularidad".

El consistorio ha precisado este domingo que las violaciones de las normas más numerosas que salieron a relucir fueron 33 infracciones de actividades relacionadas con el permiso, 18 por el tratamiento de residuos, 15 por conculcar la normativa de salud pública y otras 15 por carteles, señales o rótulos que no se ciñen a las prescripciones de la ordenanza. También se apreciaron 12 faltas con el pago de tributos municipales, nueve con la normativa laboral y seguridad social y ocho infracciones de la regulación del espacio público.

El operativo se enmarca dentro de las batidas de multinspecciones que el ayuntamiento efectúa con cierta regularidad en distintos puntos de la ciudad. Aparte de precintar nueve locales, la Guardia Urbana levantó cuatro denuncias por tenencia y consumo de drogas, así como otras dos tras hallar un arma blanca y un bate de béisbol. En la intervención, participaron efectivos de la dirección de servicios de inspección del ayuntamiento, el Instituto Municipal de Hacienda, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, Endesa, la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional.