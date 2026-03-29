Un acuerdo entre Sant Adrià y Badalona allana el desembarco de Inditex y el traslado del híper de Alcampo

A Badalona y Sant Adrià les hermana algo más que la vecindad. Pese a que la primera tiene seis veces más población que la segunda, ambas localidades guardan similitudes y les unen lazos que las funden como si fueran una sola ciudad al norte del río Besòs. Además, comparten planes de futuro que sus respectivos ayuntamientos juzgan decisivos para saldar deudas históricas que sienten que el área metropolitana de Barcelona ha contraído.

Con hegemonía del PP en Badalona y mayoría absoluta del PSC en Sant Adrià, los gobiernos de los dos municipios cooperan allí donde las costuras les hacen confraternizar: comulgan en el propósito de pacificar la antigua Nacional II, rehabilitar los bajos del viaducto de la C-31 y transformar el entorno de las Tres Xemeneies, levantando un barrio compartido y un complejo de empresas tecnológicas durante la próxima década. A su vez, ambos ejecutivos locales se han aliado para allanar otra gran operación urbanística en las inmediaciones del Besòs, la que ha de consumar la edificación de cuatro bloques de oficinas de Inditex en la parcela que ahora ocupa el centro comercial de Alcampo.

La firma textil y la cadena comercial han intercambiado sus terrenos contiguos en Sant Adrià. Tras recibir la aprobación inicial del municipio al plan urbanístico que han promovido, ambas empresas aguardan que este año culminen los trámites para simultanear sus obras. Una condición esencial para que la construcción comience es que el traslado de Alcampo de un solar a otro cumpla los requisitos exigidos por la Generalitat. Requiere un aval clave del Govern que, a la postre, resulta también imprescindible para que las sedes de cuatro marcas de Inditex (Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties) se erijan en la conurbación de Barcelona.

Mapa de ubicación de los terrenos donde se construirán las nuevas instalaciones de Inditex y Alcampo, en Sant Adrià de Besòs

Para resolver el encaje de bolillos, Sant Adrià y Badalona han pactado sincronizarse y dar juntos los pasos para obtener la cobertura legal que propicie que se levante el nuevo centro comercial y, en consecuencia, liberar la parcela donde Alcampo se asienta desde 1986 para que Inditex se afinque en ella. Así consta en el protocolo de intenciones que la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, y el de Badalona, Xavier García Albiol, firmaron este pasado enero.

Instrumento legal

La entente establece que, para lograr que el híper de Alcampo se alce en un descampado de Sant Adrià al borde de Badalona, ambos ayuntamientos “se comprometen a iniciar la redacción del documento que habilitará la creación de una trama urbana consolidada (TUC) supramunicipal”. ¿Qué significa esa catalogación? Se trata del instrumento legal que la Generalitat ha de dispensar para que se dé luz verde a que Alcampo se desplace unos 350 metros, una mudanza determinante para que Inditex aterrice en Sant Adrià.

El traslado no tiene suficiente con una licencia de obra del ayuntamiento. La nueva tienda se proyecta con 15.000 metros cuadrados de techo, la mitad de las instalaciones actuales y condenadas al derribo. Superará los 2.500 metros cuadrados de superficie, por lo que se clasifica como un gran establecimiento comercial territorial. La normativa catalana sobre equipamientos comerciales solo autoriza que los hípers de esa categoría se implanten en localidades con más de 50.000 habitantes o capitales de comarca. Sant Adrià no alcanza sumaba 38.980 vecinos en 2025.

Mapa de ubicación de los edificios y las reformas que se efectuarán por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià de Besòs

La ley deja un resquicio para que un municipio sin la población exigida se agrupe con otro que sea limítrofe para requerir la construcción de un gran centro al unísono. Oportunamente, el Parlament modificó la normativa a finales del año pasado para reabrir esa vía, cerrada desde 2014. De ahí que Sant Adrià propusiera coaligarse a Badalona, que cuenta con 230.642 habitantes. Unidos superan el corte que el Govern impone.

Colores distintos

Los gobiernos de Sant Adrià y Badalona recalcan que están aparcando diferencias ideológicas para ir de la mano en planes que definen como estratégicos. “Lo podríamos haber hecho igual con Barcelona y Santa Coloma, pero creemos que este es un buen ejercicio político”, aduce el teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras. “Dos ayuntamientos con visiones muy diferentes nos ponemos de acuerdo y vamos por faena en un proyecto que es una mejora clara para la ciudadanía”, postula.

El teniente de Territorio de Badalona, Daniel Gracia, dice que “la lealtad institucional y la colaboración entre los dos municipios está por encima de cualquier sigla”. El popular constata que la relación entre ambas ciudades atraviesa un muy buen momento.

El aparcamiento del actual centro comercial de Alcampo en Sant Adrià de Besòs. / JORDI COTRINA

A priori, la TUC supramunicipal solo tiene efectos en Sant Adrià. Con esa fórmula, la ciudad podría plantearse que otro comercio de grandes dimensiones se ubique en su término sin ataduras. “Si llegase otra oportunidad, no tendríamos que volver a hacer todo este trabajo”, afirma Gras. En todo caso, ambos consistorios sostienen que el desembarco de Inditex favorece a las dos poblaciones.

“Toda actividad económica que toque con la frontera de Badalona crea valor añadido y sinergias”, defiende Gracia, que afirma que el gobierno Albiol se asocia con Sant Adrià también por “conveniencia económica” para tratar de captar satélites de Inditex. “La implantación de empresas auxiliares de ese motor económico también beneficiará a Badalona”, augura. De hecho, la firma textil estará pegada a los polígonos de El Sot y Badalona Sud, que ambas ciudades pretenden renovar, también de cara a surtir al ‘hub’ audiovisual de las Tres Xemeneies.

El protocolo sellado por las alcaldías estipula que la aprobación inicial de la TUC supramunicipal se otorgue en un máximo de seis meses, que vencen el julio. El Consorcio del Besòs -encargado de que el plan urbanístico de Inditex y Alcampo se ejecute- ya ha redactado el expediente correspondiente. Los plenos de ambos ayuntamientos tienen que ratificar que la propuesta se eleve al Departament de Territori, quien tendrá que conceder la bendición definitiva. El pronóstico apunta a que el nuevo establecimiento de Alcampo y la mitad de los inmuebles de Inditex abrirán a mediados de 2028, mientras que se calcula que el resto del campus de la firma gallega se estrene en 2030, tras derribarse el actual híper.