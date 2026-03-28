Detenido un chico de 21 años en Barcelona por estafar a personas que buscaban piso

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 21 años que supuestamente se hacía pasar por comercial de una empresa de compraventa de pisos para estafar a personas que buscaban vivienda. El sospechoso fue arrestado en el paseo de Verdum, en el distrito de Nou Barris, cuando los agentes lo sorprendieron intentando engatusar presuntamente a una víctima. Está acusado por dos delitos de estafa y apropiarse presuntamente de más de 5.200 euros.

La policía explica que el detenido contactaba con personas en necesidad de hallar piso y les ofrecía domicilios a precios asequibles, por debajo de los habituales en el mercado de Barcelona. El sospechoso enseñaba fotos y vídeos de los hogares que supuestamente tenía en cartera, a lo que añadía un perfil en redes sociales donde publicaba imágenes de casas que ofertaba.

Los Mossos añaden que, en caso de que las víctimas quisieran visitar los pisos, el arrestado daba excusas para no enseñarlos. Dada la urgencia de algunos interesados por dar con una vivienda, el detenido les reclamaba una paga y señal de 1.000 a 2.000 euros en concepto de reserva, según los agentes.

Una vez que había obtenido el dinero, el supuesto estafador rompía el contacto con las víctimas. Los Mossos atribuyen al incriminado haberse quedado con 4.000 euros de dos víctimas de Nou Barris y 1.200 euros a otra de L'Hospitalet de Llobregat. El arrestado, sin antecedentes delictivos, pasó a disposición de un juzgado el pasado martes.