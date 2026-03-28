La premiada y “elitista” Droguería Rovira: “El día que tenga papel de wáter en el mostrador, es que estoy cerrando”

Ramón Segarra Rovira tiene 65 años y lleva cuatro décadas al frente de la Droguería Rovira, situada en la calle de Madrazo y con 126 años de existencia. Segarra se incorporó definitivamente a la tienda después de hacer la mili, a los 28 años. Pero el negocio tenía historia previa: “Mi bisabuelo lo inició en 1910. Ramón Rovira Auleda”. El comercio abrió por primera vez en Sant Celoni, y después se trasladó a Barcelona, a la avenida de la República Argentina, más tarde a la calle de Saragossa, luego a la de Pàdua y en 1940 llegó a Madrazo, cuando la calle se llamaba Molins de Rei.

Después del bisabuelo Ramón vino el abuelo, Jaume, y el padre, Francesc, ya fallecido, que llevó la droguería con su mujer, Montserrat, que vive todavía: “Viene por aquí de vez en cuando”. El responsable actual supone, pues, la cuarta generación de un negocio que, resulta visible, le causa una gran satisfacción.

Pólvora casera

De cuando venía a la tienda desde el colegio, recuerda cómo él, como otros niños de la época, se fabricaba la pólvora para los petardos con elementos que encontraban en cualquier droguería, como la suya: “Comprabas clorato de potasio, azufre y carbón vegetal”. Dice que siempre tuvo claro que se dedicaría a la tienda. Tiene dos empleados: Antonio Zoyo y Joseph León. Había un tercero, que se jubiló hace poco.

En un tiempo, la Rovira fue una droguería convencional, pero eso cambió hace mucho tiempo. “Hacia los años 80 hubo cambio. Lo hizo mi padre y yo, que llegué en 1985, lo continué. Mucha gente se ha quedado con la droguería tradicional: vender papel higiénico, detergente, todo esto. Y todo esto es lo que ya no vendo. Lo habitual no lo vendo. Porque no me interesa. El día que tenga papel de wáter o detergente en el mostrador, o haya un anuncio de rebajas o de ofertas, es que estoy cerrando”, proclama.

Poder adquisitivo

¿Y cuál es el porqué de esa apuesta? Se explica Segarra: “Porque si tú creas una necesidad a gente con poder adquisitivo, te vendrá siempre gente con un poder adquisitivo alto”. ¿Es una droguería pija? “Pija no, es una droguería especializada, una droguería elitista. Siempre hemos sido especiales pero, algo que no es habitual, vamos a ferias internacionales. Mi padre ya iba y yo quizá a más. Es frecuente que vayan proveedores, no tanto establecimientos pequeños Pero yo soy un culo inquieto. Voy a ferias de droguería, material de cocina, cepillos”. Los cepillos, como se verá, tienen un peso muy especial en la Droguería Rovira.

Brochas y otros productos para el afeitado. / Pau Gracià / EPC

Todo este recorrido por el comercio de Segarra viene a cuento porque este año la droguería, que ha recibido varios galardones en el pasado, ha ganado el primero internacional. Ha sido reconocida como ganadora nacional en España de los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026, uno de los premios internacionales más prestigiosos del sector de productos para el hogar.

Segarra, en el centro, con sus dos empleados, Joseph León y Antonio Zoyo, mostrando el premio Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026. / Pau Gracià / EPC

Vinçon y Fernando Amat

Segarra conoció al alma de Vinçon, Fernando Amat, en viajes a ferias. Cuenta que cuando Amat cerró, le pidió al droguero tarjetas para enviarle a clientes que ya no podrían comprar en la celebrada tienda de paseo de Gràcia, quizá la más elogiada de la ciudad durante décadas.

El responsable de la Droguería Rovira cita algunos ejemplos de productos que vende y que responden a esa vocación exclusiva, que normalmente se encuentran en tiendas de Londres o París: crema para los zapatos Saphir Medaille d’Or que viene de Francia; ceras inglesas para muebles, productos para la ropa de cachemira. “Tengo productos específicos para limpiar ropa blanca, negra, de deporte, interior. Y también marcas más generalizadas, pero no las habituales del mercado. ¿Ariel? No, eso conmigo no existe. No sé ni cómo se escribe Tienes que vender prémium. Porque hay mucha gente que no vende prémium”. Tiene clientes en Barcelona, Catalunya, el resto de España y algunos en el extranjero, vía la venta 'online': “En el extranjero, un 2% del total; en España, un 10%”.

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La gran oferta en cepillos de la Droguería Rovira. / El Periódico

Cepillos para mejillones

Entre las mil particularidades de esta droguería algo que destaca son los cepillos. “Tenemos cepillos para limpiar ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa, para la barba, para el bigote, con cerda de Calcuta, para limpiar mejillones (por fuera, se entiende), para limpiar setas, para las manos de mecánico, para limpiar los palos de golf. Para el pelo tenemos uno de 400 euros”. ¿Por qué pagar 400 euros por un cepillo de pelo? “No te dará electricidad estática, no te romperá el pelo, que quedará muy sedoso”. ¿Es cara la Droguería Rovira? “Cara, no. Es una droguería que vende calidad. Y la calidad cuesta dinero”.