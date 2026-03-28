La reforma del castillo de Olèrdola se culmina para hacerlo visitable

La Generalitat ha culminado la restauración del castillo del conjunto monumental de Olèrdola, situado en el Alt Penedès y sede del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Con la reforma, se ha recuperado la volumetría del edificio histórico y se ha adecuado para ser visitado.

La inauguración tras la remodelación se ha celebrado este sábado. La ha presidido la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y ha participado el alcalde de Olèrdola, Jordi Álvarez, junto con los equipos del Museu d'Arqueologia y el Institut Català del Sòl (Incasòl). Hernández ha destacado que la restauración "se inscribe en una apuesta decidida del país por preservar y poner en valor" el patrimonio cultural. La consellera ha apuntado que los trabajos han sido una oportunidad para repensar recorridos, mejorar la accesibilidad y desarrollar actuaciones respetuosas con el paisaje.

La intervención en el castillo ha permitido recuperar la volumetría original parcialmente oculta por la ruina y la vegetación. También se han consolidado las estructuras originales y, al mismo tiempo, se han integrado en el discurso de visita elementos arqueológicos asociados, como el muro de cierre del patio sudeste.

Tres fases

Las obras, iniciadas en febrero de 2025, han sido ejecutadas por el Incasòl, un órgano dependiente de la Generalitat. Recibió el encargo de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural y ha supuesto una inversión de 514.081,99 euros.

Muros del castillo de Olèrdola, tras la restauración. / GENERALITAT DE CATALUNYA

La intervención se ha desarrollado en tres grandes fases. En la primera, se ha realizado la intervención arqueológica y se ha recabado documentación; en la segunda, se ha llevado a cabo la consolidación y restauración arquitectónica, y en la última se ha adecuado los elementos patrimoniales a las visitas de público.

Puertas abiertas

Con el objetivo de dar a conocer el castillo a la ciudadanía, se ha organizado un programa de actividades del 28 de marzo al 5 de abril con propuestas gratuitas. Incluye jornadas de puertas abiertas tanto este sábado como el domingo, con visitas guiadas al castillo que permiten el acceso a espacios hasta ahora ocultos. También se pueden contemplar el paisaje desde un mirador con vistas de 360 grados.

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Además, el domingo 5 de abril habrá una visita teatralizada sobre el juego de poderes de la ciudad medieval de Olèrdola a lo largo de su historia. El programa incluye talleres familiares, como el de cerámica medieval y el de creación de escudos.