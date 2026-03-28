"Mi mayor ilusión es ver debutar a jóvenes de Santa Coloma": Vicenç Garcia dice adiós al Industrias tras medio siglo de presidencia

"¡Chútame, chútame. Sin miedo: te la paro seguro!", clama a sus 80 años Vicenç Garcia (Es Mercadal, Menorca, 1945) desde una de las porterías del Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet, donde revive sus tiempos como portero. El histórico líder del club de fútbol sala Industrias Santa Coloma, con nombre homónimo al de su empresa metalúrgica, anunció este pasado enero su adiós definitivo tras años rumiándolo. A partir del próximo 1 de julio, Garcia pasará a ser presidente honorífico. La medida del valor de su trabajo por el fútbol sala colomense la da su candidatura a la Creu de Sant Jordi de la Generalitat que impulsa ahora el Ayuntamiento de Santa Coloma.

"El club ha sido como un hijo que parí y que he alimentado durante 50 años. Tenía miedo de que muriera si lo dejaba: la muerte de un hijo es lo peor que hay. Pero ahora hemos podido garantizar la continuidad del club con el relevo de Júlio Gómez, CEO del Grupo Everest", explica Garcia a EL PERIÓDICO.

Vicenç Garcia, en una de las porterías del Pavelló Nou de Santa Coloma. / Jordi Otix / EPC

Su labor durante medio siglo al frente del Industrias Santa Coloma ha logrado el total reconocimiento del mundo del fútbol sala nacional. "He recibido infinidad de muestras de cariño de entrenadores, jugadores, periodistas y presidentes", asume.

El Industrias es el club de fútbol sala más antiguo de Europa (1975) —"el primer partido de fútbol sala de Europa se jugó en Santa Coloma"—, el segundo más antiguo del mundo tras el Peñarol de Uruguay y el decano de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Pero el trabajo de Garcia trasciende lo deportivo: el presidente se ha convertido en un símbolo de arraigo a Santa Coloma y de confianza ciega en la cantera, a la que ha fiado la historia entera del club.

"Mi mayor ilusión es ver debutar a jugadores muy jóvenes de Santa Coloma que luego han sido estrellas, como Adolfo, Dani Salgado, Óscar Redondo, los hermanos Mora o Fali", agrega el presidente. De hecho, durante los ochenta y los noveta Garcia ofrecía trabajo en su empresa a los jugadores, que compaginaban trabajo y club. "Yo fichaba jugadores, les daba trabajo en la empresa y así llegamos a Primera División", recuerda, asumiendo que "hoy el fútbol sala es muy exigente y no es viable que compaginen ambas cosas".

Las razones detrás de su adiós

Aunque la ilusión de Garcia no ha desaparecido, sí le han pesado algunas razones para dar un paso al lado y dejar el cargo definitivamente. Menciona dos motivos: "Uno, que no hemos podido potenciar el fútbol sala femenino como queríamos; otro, que no hemos logrado fortalecer la estructura del equipo masculino: el equipo B pudo subir a segunda B la temporada pasada pero no pudimos inscribirlo por un un tema económico".

Vicenç Garcia, histórico presidente del Industrias Santa Coloma, en el Pavelló Nou. / Jordi Otix / EPC

Todo eso, asegura, "va haciendo mella y no es lo mismo gestionar problemas con 40 años que con 80". Sobre todo con el presupuesto "más bajo de la Primera División de la LNFS". Le preocupaba dejar el club porque hace años lo intentó y tuvo que continuar "para que no desapareciera". Con el relevo de Gómez y el Grupo Everest, sin embargo, se queda tranquilo.

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Después de una vida entregada a un club, surge una pregunta: ¿quién será Vicenç Garcia a partir del próximo 1 de julio? "Estaré muy agradecido por el cargo simbólico de presidente honorífico y seguiré viniendo a ver al primer equipo y a los chavales de la base los sábados", concluye. Esta leyenda del fútbol sala colomense está convencido de que la cuestión sucesoria que ha abierto "garantiza un proyecto con la misma filosofía que teníamos nosotros", algo que, admite, le ha hecho sentir "un poco más alibertado por los malos momentos que hemos pasado".