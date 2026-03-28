David Bondia: “Barcelona paga 4.000 euros al mes para alojar a una familia que quizá fue desahuciada por no pagar un alquiler de 800”

Lleva un lustro como síndic de Greuges de Barcelona, ¿está la ciudad un poco mejor gracias a usted?

(Ríe) Hemos hecho cosas muy importantes y las hemos valorado. No es solo hacer resoluciones, es hacer seguimiento de esas resoluciones. Somos de las pocas instituciones que hacemos ese seguimiento. De todas nuestras recomendaciones, entre el 70% y el 80% son implementadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Nosotros cambiamos un elemento: no trabajamos por temas, si no por la afectación de derechos. Antes, si entraba una queja sobre un contenedor iba a quien llevaba limpieza, cuando eso puede afectar a la salud, ruido y movilidad. Y ahora hay resoluciones que pasan por distintas manos, por distintos asesores. Por ejemplo, nos llegó una queja por el turismo en la Sagrada Família. Nosotros no somos competentes para decir turismo, sí o turismo, no, pero sí podemos abordar cómo afecta a los derechos de proximidad de los vecinos: ocupación del espacio público, limpieza, vivienda, ruido.

"Hemos hecho cosas muy importantes y las hemos valorado. No es solo hacer resoluciones, es hacer seguimiento de esas resoluciones. Entre el 70% y el 80% de nuestras recomendaciones son implementadas por el ayuntamiento"

Creó usted una comisión de reparación por abusos sexuales.

Creo que es lo más importante que hemos hecho en la sindicatura. Era una comisión para la escuela Barcelona, donde trabajaba Albert Benaiges, y lo que decidimos es no cerrar la comisión. Vino gente por otros abusos, la tenemos abierta para otros casos.

Su mandato ha destacado sobre todo por las mediaciones. Quizá la más conocida ha sido la de la Casa Orsola.

Han sido muchas. Nosotros partimos de que Barcelona tiene retos y problemas, y buscamos soluciones. Abordarlo todo como conflicto presupone que al final haya un ganador y un perdedor, y queremos abordar los problemas con soluciones. En la Ronda de Sant Antoni, con la losa, hicimos propuestas de dinamización mientras se decidía el proyecto urbanístico. Y se dinamizó el espacio con juegos y otros elementos. También intervinimos en el caso del Hotel Aristol, albergue para toxicómanos que provocó quejas de los vecinos porque no sabían qué se haría exactamente. Creamos una comisión de seguimiento y ha funcionado muy bien. En tema de cementerios hemos hecho varias mediaciones: vaciaron un nicho y echaron los huesos a una fosa común sin avisar a la familia. Por impago. Pero quizá hay gente que no sabe que hay que pagar. En este caso logramos que Cementiris de Barcelona contratara a una antropóloga forense para que buscara los huesos en la fosa común.

"En tema de cementerios hemos hecho varias mediaciones: vaciaron un nicho y echaron los huesos a una fosa común sin avisar a la familia. Logramos que Cementiris de Barcelona contratara a una antropóloga forense para buscar los huesos en la fosa"

¿Y los encontró?

No sabemos si los encontraron, es confidencial, pero la familia quedó muy agradecida. También mediamos, en efecto, en la Casa Orsola, y en Vallcarca, donde 30 personas ocupaban vivienda pública y el gobierno municipal y los Comuns pactaron que nosotros buscáramos soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Vimos que en Vallcarca había 28 personas en esa situación, de los que 14 han aceptado pisos, en distintos puntos y el resto no, pero creo que acabarán aceptando. Fue una mediación decisiva. Y también hemos mediado en el caso más reciente, el de Sant Agustí.

Que no sabemos cómo acabará.

Esperamos que acabe bien.

Bondia, antes de la entrevista, cerca de la plaza de Sant Jaume. / Ferran Nadeu / EPC

En este caso y en otros futuros, ¿cree que el ayuntamiento tiene que comprar el edificio, como en el caso de Orsola?

Es más complejo que eso. El caso Orsola es una actuación puntual e imaginativa.

Pagando un sobreprecio.

Pagando un sobreprecio, sí. Y viendo el conflicto social que se había creado, y viendo el de Sant Agustí nosotros ya nos pronunciamos en 2024, cuando avisamos al ayuntamiento de que se estaban haciendo rehabilitaciones con un enterado de obras, cuando eran obras mayores (que requieren otros permisos). Se pusieron sanciones pequeñas hasta que la Generalitat se ha puesto las pilas. No es solo comprar edificios. ¿Qué pasará con Sant Agustí? No lo sé. He hablado con la propiedad y habrá reuniones.

¿Qué pasará con Sant Agustí? No lo sé. He hablado con la propiedad y habrá reuniones. En 2024 avisamos al ayuntamiento de que se estaban haciendo allí rehabilitaciones con un enterado de obras. No se trata solo de comprar edificios"

El problema de la vivienda afecta a casi todas las clases sociales, aunque de manera distinta. La clase media no encuentra pisos para sus hijos y los barceloneses con menos recursos se pelean por hacinarse en habitaciones que cuestan 400 o 500 euros ¿Qué solución le ve? El parque municipal de vivienda ha crecido pero es insuficiente.

Corresponde a las administraciones establecer topes de alquiler y cuestiones como esta. Nosotros podemos entrar en el parque público, que ha crecido pero no lo ha hecho al mismo ritmo la gestión de esas viviendas: tenemos muchas quejas. Se necesita más personal para la gestión. Cuando los pisos ya están adjudicados, se va muy lento con las reparaciones, con el mantenimiento. La bolsa de pisos de alquiler social se tiene que gestionar bien, con más personal. Por otra parte, lo de los alojamientos temporales de urgencia no se hace bien. Hicimos una actuación por esto. Barcelona paga 4.000 euros mensuales por el alojamiento de una familia que quizá ha sido desahuciada por no pagar un alquiler de 800 euros. Y es un operador turístico quien lleva el alojamiento. Instamos al ayuntamiento a crear un fondo metropolitano para gestionar esto. Tendría más sentido adelantar dinero para que las familias paguen el alquiler. Sería dinero público que va a un privado, pero también lo es el operador turístico.

"Tendría más sentido adelantar dinero para que las familias paguen el alquiler que pagar a un operador turístico para que las aloje. Sería dinero público que va a un privado, pero también lo es el operador turístico"

Otra cuestión, quizá la más grave en la ciudad, es el sinhogarismo, también está muy relacionada con la dificultad de acceso a la vivienda. El número va creciendo. Hay 5.000 personas sin hogar en Barcelona de las que 3.000 pernoctan en la calle.

De las 10 propuestas de mejora de nuestro informe anual, la primera es sobre sinhogarismo. El ayuntamiento ha aumentado los recursos que destina a esta cuestión, habitacionales y económicos, pero cada vez hay más gente en la calle. Hay miedo a hacerlo bien por el efecto llamada, pero nosotros hablamos del efecto espejo: hagámoslo bien para poderlo replicar en otros lugares. Nuestra idea es un proyecto piloto que se llama Pla Zero Carrer, que tenemos casi afinado, que hemos presentado a los grupos y el alcalde, en el que interviene la administración, las entidades sociales –Arrels, ECAS, Hàbitat 3– y el sector económico –Fundació La Caixa, Pimec–, porque tenemos que ir todos alineados. Nuestra propuesta es hacer un proyecto piloto en un barrio de Barcelona y en otro de una localidad del Área Metropolitana. Otra cuestión: mucha de la gente que vive en la calle podría optar a la Renta Garantizada. Son 700 euros mensuales. Tres personas que vivan solas en la calle podrían sumar tres rentas y con esos 2100 euros encontrar una vivienda. No es tanto aumentar la inversión como redistribuirla. Y otro elemento: tenemos un mapeo de pisos vacíos en Catalunya. Muchos pueblos pierden población.

"Proponemos un proyecto piloto que se llama Pla Zero Carrer contra el sinhogarismo en el que interviene la administración, las entidades sociales y el sector económico, porque tenemos que ir todos alineados"

¿Y la gente sinhogar podría irse de Barcelona a esas localidades?

Podrían desarrollarse allí proyectos de vida, temas ocupacionales. Queremos ejecutar nuestro proyecto piloto en 18 meses.

Otro de sus frentes es el de las terrazas, proteger a los vecinos de sus molestias, pero la justicia acaba de tumbar la limitación de horario en las calles de Blai y Blesa.

No estamos en contra de las terrazas, y no son todas las que incumplen las normas. Nosotros proponemos que se apliquen los mecanismos sancionadores cuando se incumplan horarios o se supere el espacio permitido. Sería mucho más fácil así reducir el ruido. Y no solo son necesarias más sanciones, también que se paguen.

Coincidió dos años con Colau y tres con Collboni. ¿Se ha sentido respaldado por los alcaldes?

Sí. Por los dos por igual. Sabemos que nuestro papel a veces no les gusta.

Ha dicho usted ya que se vuelve a presentar a la reelección, puede optar a otro mandato de cinco años, que sería el último.

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Tengo ganas y me quedan muchas cosas por hacer. Soy presidente de la red internacional de ombudsman de ciudades, nos copian el modelo, transformador. Empezamos hablando del derecho a la ciudad. El gobierno de Barcelona habla del derecho a quedarse en la ciudad. Nosotros decimos que hay que hablar del derecho a vivir bien en la ciudad.