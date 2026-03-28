Casi medio millón de vehículos sale del área metropolitana de Barcelona con el inicio de la operación salida por Semana Santa

Unos 474.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona en la primera fase de la operación salida de Semana Santa hasta las 12 del mediodía de este sábado, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Estos desplazamientos se han producido en 24 horas, entre las 12 del viernes y el mediodía de este sábado. La cifra representa un 81,8% de los 580.000 vehículos que Trànsit prevé que abandonen el área metropolitana hasta las 14:00 horas.

En torno a las 12:30 horas, el tráfico es denso en todas las vías de entrada y salida de Barcelona. Las retenciones en la ronda Litoral suman 1,5 kilómetros en sentido hacia el Llobregat y 2,5 kilómetros en dirección al Nus de la Trinitat. A su vez, la congestión en la Ronda de Dalt forma una cola de tres kilómetros en dirección al Vallès y un kilómetro a la altura de Santa Coloma de Gramenet, en sentido hacia Mataró.

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La C-33 registra dos kilómetros de circulación compacta entre la salida de Barcelona y la entrada a Montcada i Reixac. En la C-58, el tráfico es lento a lo largo d cuatro kilómetros, también entre Barcelona y Montcada.