Barcelona prorroga en 2026 la apertura comercial en festivos de mayo a septiembre

El próximo 17 de mayo Barcelona abrirá la veda de la apertura comercial en domingos y festivos en las consideradas zonas de gran afluencia turística (ZGAT) hasta mitad de septiembre. Es decir, que prorrogará el acuerdo sectorial que en los últimos años ha acotado la actividad a ese periodo para aprovechar el volumen de turistas de temporada alta. El pacto de cuatro años finalizó en 2025, pero al no haberse alcanzado otro nuevo para ampliarlo --como defendían los ejes más céntricos-- el ayuntamiendo reedita la misma fórmula este 2026 y deja para el siguiente mandato municipal cualquier modificación.

El pasado verano la asociación que representa a dichos ejes, Barcelona Oberta, puso sobre la mesa la reivindicación de ampliar las fechas de apertura (de Semana Santa a Todos los Santos, hasta ocho meses), aunque la patronal de los ejes de barrio, Barcelona Comerç, así como los sindicatos, se opusieron rotundamente. En medio de ese desencuentro de intereses, aunque inicialmente debía renegociarse un nuevo plan para 2026, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana de Comercio derivó en la opción de prórroga automática de la medida. De esa manera, se mantendría el calendario actual de mitad de mayo a mitad de septiembre si el ayuntamiento no optaba por decidir lo contrario en plenario y llevarlo a ratificar a la Generalitat.

Pero el consistorio ha optado siempre por el pacto sectorial. Por ello, el pasado 12 marzo se reunió con todas las partes implicadas (las mencionadas más PIMEC Comerç, Foment del Treball, y aunque ANGED --grandes empresas de distribución-- no pudo acudir sí estuvo informada), así como los sindicatos para abordar el tema. La teniente de alcalde de Promoción Económica del ayuntamiento, Raquel Gil, explica a EL PERIÓDICO que al "no haber acuerdo alternativo, el actual era el único posible en este momento", ya que fue fruto del consenso de 2022. El modelo de cuatro meses en temporada alta regresará, por tanto, este año. "No podemos primar unos intereses sobre todo", agrega. Gil gestaca que ha tenido "efectos positivos", como una mayor reactivación económica del centro de la ciudad sin haber afectado al comercio de los barrios.

Para el próximo mandato

La concejala señala que cualquier modificación deberá esperar ya al próximo mandato, en 2027, si los afectados acercasen posiciones. No parece fácil, porque en el centro de Barcelona la voluntad es de liberalización de la actividad para aprovechar el tirón turístico de la ciudad como destino de fin de semana y las compras impulsivas más allá de la primavera-verano, mientras que el comercio de barrio considera que ya ha hecho bastantes concesiones y que el periodo de aperturas navideñas ya eleva suficientemente la cuota de festivos con tiendas abiertas. Cabe recordar que el pequeño comercio y no franquiciado podría abrir cualquier domingo, aunque la apertura autorizada en zonas ZGAT de mayo a septiembre apunta a la demanda de grandes superficies y cadenas.

En esencia, la fórmula pactada del cuatrimestre continuado impide la liberalización general como en otros municipios turísticos y acabó con anteriores acuerdos que fijaban fechas sueltas que provocaban gran confusión entre los visitantes compradores.

Pese a que la prórroga que se aplicará este año sea automática, el ayuntamiento formalizará "una nueva firma del Acuerdo Social" vigente hasta 2026, para dar seguridad a los sindicatos. Esta pieza es esencial porque reitera que los trabajadores del sector estén amparados por la voluntariedad y por compensaciones económicas y derechos al descanso de calidad (también en fin de semana). También que se integre en sus convenios colectivos.

La fórmula supuso un avance en tanto que los anteriores acuerdos fijaban fechas sueltas que provocaban gran confusión entre los turistas y barceloneses.

Datos y balance

El consistorio ha analizado datos para ver el impacto de las aperturas en los últimos años, a los que ha tenido acceso este diario. Algunos son poco concluyentes porque intervienen distintos factores. Por ejemplo, el gasto con tarjetas de crédito aumentó el año pasado un 8,4% en dicho periodo, pero también hay que tener en cuenta el creciente aumento de estas en detrimento del efectivo.

Por sectores, la variación más acusada del gasto del periodo ZGAT respecto a otros meses fue en el sector del vestido, calzado y moda (con un aumento del 191,3%), seguido por cultura, ocio y deporte (33,9% más) y tecnología (25,9%), aunque estos datos no apuntan solo a los festivos.

El ayuntamiento destaca que el año pasado, entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, el índice de recuperación comercial de la ciudad (elaborado en base a las ventas con datáfono) se situó en 135,4 (tomando como base que el dato de 2019 fuese igual a 100). Lo que quiere decir que tras la pandemia se produjo un periodo de recuperación del consumo intenso entre 2022 y 2024, aunque en 2025 el incremento fue ligero, hacia la estabilización.

En cuanto a contratación, en dicho cuatrimestre los datos están estabilizados desde 2023. Las afiliaciones a la Seguridad Social fueron 85.846 en 2025 (ligeramente por debajo del año anterior). Pero según la estadística recabada por la Gerencia de Promoción Económica, de mayo a agosto de 2025 se firmaron 22.514 contratos en el ámbito del comercio minorista. De modo que la contratación indefinida en el sector ha crecido un 150% desde 2021 y supone más del 55% de la total. Pero la tendencia no se da solo en la zona ZGAT, ya que es fruto de la reforma laboral de 2022.

En cuanto a la opinión de los comerciantes, que ya avanzó hace unos meses EL PERIÓDICO con datos hasta 2024, el 35-40% de establecimientos de las zonas turísticas de apertura abrieron ese año, aunque en Ciutat Vella fueron el 58,6%. Más de la mitad optan por redistribuir el horario del personal para poder levantar la persiana en festivos. Aunque el 60% del comercio de la ciudad está en desacuerdo con la apertura, la tendencia es a que crezcan las voces favorables a la libertad horaria, hasta representar casi la mitad del sector.