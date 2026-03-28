Barcelona abre la temporada de playa con tramos afectados por la pérdida de arena tras los temporales

Barcelona ha abierto la temporada de playa este fin de semana y se alargará hasta el 4 de octubre. Lo hace con algunos tramos de costa diezmados por la pérdida de arena tras la cadena de tormentas de los últimos meses. El temporal Harry resultó virulento en especial en enero pasado. El consistorio recalca el maltrecho estado de la playa de la Nova Mar Bella, donde las olas llegan hasta la base de la nueva escollera.

El ayuntamiento explica que "se ha recuperado prácticamente toda la arena perdida por el temporal Harry" e, incluso, ciertas franjas "han ganado espacio durante el mes de enero". No obstante, añade que "la regeneración no ha sido uniforme". "La recuperación natural no se ha producido precisamente en las zonas que sufrieron una mayor erosión -comenta-. Eso hace que algunos tramos de playa hayan quedado especialmente reducidos y lleguen a ser especialmente vulnerables a las olas y los temporales".

El Ayuntamiento de Barcelona recuerda desde hace años que el Gobierno central no repone arena en la ciudad desde 2010. De hecho, lleva varias temporadas sin conseguir que el Ministerio de Transición Ecológica arroje tierra para reforzar la línea de costa, como demanda. A falta de esa medida, el consistorio explica que ha trasladado 4.000 metros cúbicos de la playa de Sant Miquel y 2.000 metros cúbicos del extremo norte del Somorrostro a la playa de la Barceloneta para reequilibrar el terreno. El ayuntamiento constata que la tendencia muestra que "los extremos norte de las playas han ido ganando anchura progresivamente, mientras que los extremos sur se han reducido de manera considerable".

Retorno de los socorristas

Con el estreno de la temporada, comienzan a prestarse también los primeros servicios de socorrismo. El año pasado quedó marcado por la huelga que los vigilantes sostuvieron casi durante todo el mes de agosto.

El dispositivo inicial incorpora a 33 socorristas, que se elevaran hasta 54 efectivos durante la temporada alta, entre el 30 de mayo y el 13 de septiembre. Velarán por los bañistas de 10:30 a 18:30 horas durante la temporada media. El horario se ampliará hasta las 19:30 horas en la alta. El servicio de salvamiento arranca con 13 torres de vigilancia ocupadas, que se incrementarán a 22 entre mayo y septiembre. Se contará con una unidad nueva en la zona de baños del Fòrum.

A su vez, el dispositivo de apoyo al baño a personas con movilidad reducida empieza operando en la playa de Nova Icària, de 10:30 a 18:30 horas. El punto de la zona de baños del Fòrum se abrirá a mediados de junio. Los de Bogatell y la Barceloneta atenderán durante la temporada alta hasta las 19:30 horas.

Chiringuitos y tumbonas

Aparte, este año se estrena el nuevo contrato del servicio de chiringuitos, tumbonas y parasoles. "Esta nueva etapa apuesta por una oferta gastronómica mejorada y la renovación de los espacios de los lavabos", indica el ayuntamiento. Agrega que se generaliza el uso de vasos reutilizables en los chiringuitos para reducir la basura.

Con el inicio de la temporada, abren cuatro chiringuitos. Uno está en la playa de Sant Sebastià, otro en Sant Miquel y dos en Bogatell. El resto irán abriendo de forma progresiva.

El consistorio resalta que el equipo de limpieza se refuerza y se dividirá en tres turnos a lo largo del día "para dar respuesta al incremento de bañistas". Las playas de Barcelona reciben a más de cinco millones de personas por temporada. También se activa un servicio de embarcaciones para limpiar las aguas superficiales de la costa. Se encargan dos barcos por la mañana y dos por la tarde, en especial entre el 23 de mayo y el 11 de septiembre, cuando trabajan a diario.

La Guardia Urbana también destina agentes a partir de la temporada media, que se ampliará entre mayo y septiembre. El ayuntamiento apunta a las conductas incívicas, las molestias por ruido, la gestión de residuos y los pequeños hurtos como los principales objetivos a atajar.

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El retorno de los bañistas a las playas coincidirá esta vez con las obras del tramo central del paseo de la Mar Bella, entre Bac de Roda y la plataforma marina del Fòrum. El ayuntamiento anuncia también un plan de mejor de la zona de baños del Fòrum y espera concluir el proyecto de naturalización de la isla de Pangea en junio, para atraer la presencia de aves marinas.