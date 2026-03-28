Barcelona entrega las llaves de 13 pisos de alquiler asequible en la Barceloneta

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado este sábado las llaves de 13 pisos construidos por el consistorio en el barrio de la Barceloneta, que son de alquiler asequible. Los pisos se encuentran en la finca ubicada en el número 43-45 del paseo Joan de Borbó. El edificio ha sido completamente rehabilitado para construir 18 pisos.

De esas viviendas, 12 son de alquiler asequible, una se ha destinado a una persona que ya vivía en el edificio y que tenía derecho de retorno al mismo y cinco son para entidades sociales. Los pisos entregados esta mañana se han adjudicado entre las personas que se inscribieron en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial (HPO).

El Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que, con las llaves entregadas, se han cedido 1.782 pisos en este mandato. Las llaves se han entregado en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni; el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera; el teniente de alcalde y concejal del distrito de Ciutat Vella, Albert Batlle; y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera.

Presión turística

En el acto, Collboni ha valorado la colaboración en esta promoción de entidades del tercer sector en una zona como la Barceloneta, con fuerte presión turística. Ha dicho que es una muestra del trabajo que realiza el ayuntamiento para garantizar el derecho de los vecinos a quedarse a vivir en su barrio y a quedarse en Barcelona.

El alcalde ha reiterado la voluntad de gobierno municipal de prohibir los pisos turísticos en 2028, con el objeto de "recuperar la vivienda para que vivan vecinos". Al mismo tiempo, ha subrayado el trabajo que se realiza para que sea más rápida la promoción de vivienda protegida en Barcelona. "Comenzamos el mandato construyendo aproximadamente unos 500 pisos al año y acabaremos el mandato el año que viene construyendo más de mil pisos cada año de protección oficial", ha augurado.

Collboni ha incidido, igualmente, "en el esfuerzo que se está haciendo" para movilizar todo el suelo disponible en la ciudad para construir vivienda protegida. Según los cálculos municipales, en ese suelo se podrán construir en los próximos años unos 10.000 pisos.

Edificio protegido

Esta promoción hecha en la Barceloneta se ha realizado en un edificio protegido por interés patrimonial. De ese modo, se han conservado elementos singulares de la fachada y de las zonas comunes del edificio. De los 18 pisos existentes, 7 tienen dos habitaciones, y los otros 11, tres.

La superficie de los pisos oscila entre los 46 y los 87 metros cuadrados. El precio del alquiler ronda entre los 351 y los 658 euros mensuales, que no incluyen los gastos de comunidad, valorados en 60 euros al mes. El coste de rehabilitación del edificio se ha sufragado con fondos Next Generation para la rehabilitación.

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Este proyecto forma parte del llamado Convenio ESAL, firmado por el ayuntamiento en 2020 con federaciones de cooperativas y fundaciones para construir vivienda protegida. Con esa fórmula, se construirán 1.054 pisos en seis fases, entre los ya entregados y los que están en trámite. El distrito de Ciutat Vella concentra el 19,5% de vivienda protegida y asequible de Barcelona.