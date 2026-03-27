La Semana Santa 2026 en L’Hospitalet de Llobregat: fechas y horarios de las procesiones de la 15+1

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha presentado la programación oficial para la Semana Santa 2026, protagonizada por la Cofradía 15+1. Los actos centrales se desarrollarán principalmente entre el 28 de marzo y el 5 de abril, convirtiendo las calles del barrio de Pubilla Cases y del resto de la ciudad, un año más, en un escenario de tradición y cultura popular.

El alcalde de la ciudad, David Quirós, destaca la relevancia de esta festividad para la cohesión del municipio. "La Semana Santa de la Cofradía 15+1 es mucho más que una expresión religiosa: es cultura popular, orgullo de barrio e identidad de ciudad”, remarca el edil en el programa de la Semana Santa hospitalense. “Es una celebración que no solo se vive, sino que se siente”, por ejemplo, en la participación de una ciudadanía que la acompaña y “la siente como propia", añade Quirós.

Por su parte, el presidente de la Cofradía 15+1, Felipe Navarro, ha remarcado el compromiso de la entidad, que este año alcanza los 49 años de historia. "Hace 30 años, movido por una promesa, entré en esta bendita casa y desde entonces cada año que llega parece el primero. Es increíble cómo L’Hospitalet nos arropa con tanto cariño. Sigamos haciendo historia", remarca Navarro.

Las procesiones de la 15+1, además de ser de las más multitudinarias de Catalunya, también son las más singulares debido a su carácter popular y 'laico'. “Todas las cofradías de España tienen los estatutos canónicos. Aquí los estatutos son civiles, son del pueblo, no de la Iglesia”, explicaba a Navarro a este diario hace unos años. Remarcaba también entonces que no hay rencillas entre ellos y la Iglesia, y que un cura o una monja que quieran participar en la hermandad se pueden hacer socios cuando quieran.

Actos destacados del programa

Estas son las procesiones programadas para la Semana Santa en L'Hospitalet este 2026:

Sábado de Pasión (28 de marzo): La programación comienza con el acto Sones de Pasión, con salida a las 17:00 h y entrada a las 20:00 h.

Domingo de Ramos (29 de marzo): Se celebrará la Entrada de Jesús en Jerusalén (La Borriquita) a las 10:00 h (entrada a las 13:00 h) . El mismo domingo, a las 18:00 h (entrada a las 21:15 h) será el turno de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Viernes Santo (3 de abril): A las 8:30 h tendrá lugar la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno (entrada 14:30 h). La jornada seguirá con la procesión de Nuestra Señora de los Dolores a las 8:45 h (entrada 14.30 h). También Tendrán lugar las procesiones del Cristo de la Expiración, con la salida a las 20:30 h y la llegada a las 0.00 h.

Sábado Santo (4 de abril): Llegará el turno de la procesión del Santo Sepulcro, que iniciará su recorrido a las 19:45 h (entrada 23:30 h). El siguiente pase será el de Nuestra Señora de la Soledad, de las 20 h a las 23.15 h.