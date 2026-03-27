Sant Adrià, Badalona y el AMB muestran músculo metropolitano para mejorar el espacio urbano: "Es el momento del Besòs"

La masía de Can Rigalt es la construcción más antigua de Sant Adrià de Besòs que se mantiene en pie, con referencias en el catastro datadas del siglo XVIII. En proceso de rehabilitación desde hace unos años, este viernes por la mañana ha sido testigo de una fotografía que ha unido a los alcaldes de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP); de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete (PSC); al vicepresidente ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona (y alcalde de Cornellà), Antonio Balmón; y al director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro. El motivo, la presentación en sociedad de los dos proyectos que las tres administraciones tiran adelante, gracias a fondos europeos, para transformar el tejido urbano y natural del tramo bajo del río Besòs.

El consenso entre administraciones ha marcado las declaraciones de los representantes políticos. Así, el director de la representación en Barcelona de la Comisión Europea ha declarado que la presentación de ambos proyectos supone "un nuevo ejemplo de como la buena cooperación entre diferentes administraciones puede tener un impacto positivo en la vida de los ciudadanos y nuestro medio ambiente". Balmón, por su parte, ha subrayado que "la política local no entiende de fronteras", y ha resaltado el papel del AMB "como único interlocutor en nombre de los ayuntamientos metropolitanos para demostrar que la política puede ser útil". La alcaldesa de Sant Adrià ha destacado que estos proyectos representan "una oportunidad clave para coser barrios y reforzar los vínculos entre las dos ciudades". "Es el momento del Besòs", ha rubricado Cañete. El alcalde de Badalona, por su parte, ha lamentado que durante mucho tiempo "el Barcelonès Nord ha sido maltratado durante años, respecto a otros territorios", pero ha celebrado que esa dinámica se está, por fin, "invirtiendo", y se ha dirigido directamente al vicepresidente ejecutivo del AMB para asegurar que "ha entendido la demanda del Besòs".

Inversión de 17,7 millones de euros

Se trata, concretamente, de los proyectos Impuls Besòs y ReViu Besòs. El primero de los proyectos, precisamente, contempla como una de sus actuaciones la conversión de la antigua masía de Can Rigalt en un "laboratorio de innovación social y digital del Besòs", un equipamiento que está planteado se convierta en un "espacio de referencia para abordar retos sociales, urbanos y climáticos". En total, la inversión alcanza los 17,7 millones de euros, de los cuales unos siete millones provienen de financiación europea y, el resto, de los ayuntamientos y el AMB. Estas ayudas del gobierno de España, que se enmarcan en las estrategias de desarrollo integrado local (EDIL), se canalizan mediante los fondos FEDER 2021-2027. El calendario previsto para todas las actuaciones prevé el horizonte de 2030 para verlas finalizadas, ha indicado el gerente del AMB, Ramon Torra.

La regeneración de la desembocadura del río Besós es uno de los proyectos incluidos / JORDI COTRINA

Sin embargo, el proyecto que une de manera física a ambas ciudades, bautizado como 'eje histórico', es el del "corredor de bus gestionado con inteligencia artificial (IA) del área metropolitana", integrado en la transformación de la avenida de Alfons XIII (en Badalona), y la avenida de Pi i Margall (en el término municipal de Sant Adrià). En esta vía —la antigua N-2— se implementará una infraestructura ciclista que dará continuidad a la Bicivia y se pacificará la rambla central, con la mejora de los entornos escolares de la avenida de Sant Salvador incluida. De esta manera, la obra culminará los trabajos, ya en ejecución, de la avenida de Alfons XIII que empezaron hace algo más de un mes. Sin embargo, la mejora más novedosa tiene que ver con la introducción de un sistema piloto de semaforización controlado por IA y gestionado por cámaras, que deberá "mejorar la fluidez del transporte público y reducir el tiempo de espera de los autobuses".

Obras de reurbanización de la avenida Alfons XII de Badalona / EL PERIÓDICO

En lo que respecta al denominado 'eje cívico', está centrado en la mejora del ámbito del viaducto de la C-31, autopista urbana que atraviesa (y parte en dos) ambos municipios. Se plantean en este sentido reforzar la conectividad entre barrios, mejorar la movilidad sostenible y dignificar el espacio público. Entre las actuaciones previstas, Albiol ha destacado la importancia de la transformación de la parte inferior de la C-31 en una suerte de 'Gran Via Metropolitana'. "Es importante porque se trata de un espacio degradado —y ha advertido—, aun así, esta no es la solución definitiva, sino una solución temporal, puesto que la verdadera dignificación de nuestras ciudades pasa porque esta estructura que atraviesa el corazón de Sant Adrià y Badalona acabe desapareciendo".

El tercer eje estratégico es el 'azul', que consiste en la regeneración y naturalización del paseo fluvial del Besòs, entre el parque de la Pollancreda y el puente de los Passadors, y que dará continuidad a las actuaciones realizadas en el tramo bajo del río en los últimos años, con nuevos usos sociales y ambientales. En este ámbito se contempla regenerar y renaturalizar el paseo fluvial superior, implementar la Bicivia, la instalación un nuevo sistema de drenaje urbano sostenible en una zona inundable, así como crear una pequeña zona densamente poblada de árboles y de vegetación autóctona.

Regeneración de la desembocadura del río

El segundo gran proyecto es el denominado ReViu Besòs, centrado en la recuperación ecológica y paisajística de la desembocadura del río Besòs, en Sant Adrià. La actuación tiene el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, el 40% de los cuales provienen de fondos FEDER y el resto están cofinanciados entre el AMB y el Ayuntamiento de Sant Adrià. Así, se pretende renaturalizar el delta a través de soluciones basadas en la naturaleza para "potenciar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos"; asimismo, reorganizar los recorridos para peatones y bicicletas con el objetivo de evitar la densidad de personas de algunas áreas y a la vez garantizar la funcionalidad de la infraestructura verde y azul. Por último, el proyecto contempla "recuperar la desembocadura del río como conector ecológico estratégico para aumentar la resiliencia del territorio."