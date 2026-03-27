Nou Barris
Barcelona da el primer paso para cambiar el nombre de la plaza del Virrei Amat
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La plaza del Virrei Amat, situada en el barrio de Porta, en el distrito barcelonés de Nou Barris, podría recuperar próximamente su antigua denominación y pasar a llamarse de nuevo plaza de Joan Salvat-Papasseit, nombre que tenía antes de la dictadura franquista. El pleno del distrito de Nou Barris ha aprobado esta semana una propuesta impulsada tras una recogida de firmas vecinal.
La plaza actualmente rinde homenaje a Manuel d’Amat i de Junyent (1707-1782), aristócrata y militar colonialista nacido en Vacarisses que fue virrey de Perú entre 1761 y 1776, nombrado por Carlos III. Amat fue propietario de la finca situada en la plaza que ahora lleva su nombre y, como curiosidad, fue quien mandó construir el palacio de la Rambla que hoy se conoce como Palau de la Virreina, declarado bien cultural de interés nacional y sede del Institut de Cultura de Barcelona.
La propuesta aprobada en Nou Barris plantea sustituir ese nombre por el de Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), poeta y escritor barcelonés vinculado al catalanismo cultural, reconocido por su obra poética, su compromiso social y por su pensamiento considerado revolucionario en su época.
Proceso de cambio de nombre
Tras el visto bueno del consejo de distrito, el siguiente paso será que el gobierno de Jaume Collboni eleve la iniciativa a la Ponencia del Nomenclátor del Ayuntamiento de Barcelona. Este órgano es el encargado de estudiar y validar técnicamente los cambios en la denominación de calles, plazas y otros espacios públicos de la ciudad. Así, la Ponencia analizará la propuesta y, si considera justificado el cambio, emititá un informe favorable.
Después, el expediente puede abrirse a información pública y a un periodo de alegaciones antes de que la alcaldía firme el decreto de aprobación definitiva del cambio de nombre. Sería entonces cuando el nuevo nombre pasaría a ser oficia. A partir de ese momento, el ayuntamiento procedería a sustituir las placas, actualizar la cartografía y comunicar la modificación a organismos como Correos, servicios de emergencia y otras administraciones.
Además, si finalmente se oficializa el cambio de denominación de la plaza, es previsible que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) active también los mecanismos necesarios para modificar el nombre de la estación de metro de Virrei Amat, que forma parte de la línea 5.
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