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El Museu Egipci de Barcelona presenta en Shanghái su nueva experiencia inmersiva

La institución barcelonesa ha mostrado en un encuentro internacional en China su plan de transformación digital

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El Museu Egipci de Barcelona presenta en Shanghái (China) su proyecto de transformación digital

El Museu Egipci de Barcelona presenta en Shanghái (China) su proyecto de transformación digital / MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

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Barcelona
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El Museu Egipci de Barcelona ha presentado en Shanghái (China) entre este miércoles y viernes su proyecto de transformación digital en el marco del programa internacional 'Research Fellowships in Digital Leadership', impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y su Centro Internacional de Investigación e Intercambio Museístico (ICOM-IMREC).

La propuesta se ha dado a conocer en la Shanghai University en el contexto de un programa que ha reunido a directores y responsables de museos de todo el mundo con el objetivo de promover una visión estratégica de la digitalización en el sector cultural, informa el museo en un comunicado.

La iniciativa incluye la creación de una nueva sala de proyección inmersiva y el desarrollo de una experiencia audiovisual de 360 grados en alta resolución, cuya inauguración, prevista para septiembre de 2026 en el Museu Egipci de Barcelona, coincidirá con la presentación de una nueva exposición vinculada al proyecto.

La experiencia

Como parte central de esta iniciativa, el museo está desarrollando una experiencia inmersiva centrada en la figura de Iny, un personaje de la Dinastía VI del antiguo Egipto, que se construye a partir de la capilla funeraria de Iny, de la que el museo conserva varios bloques de piedra caliza con relieves e inscripciones jeroglíficas.

A partir de este conjunto y de la investigación egiptológica, se está diseñado un relato audiovisual que permite reconstruir su entorno y su trayectoria y se recrea con criterios científicos espacios como la necrópolis de Saqqara, la ciudad de Menfis o la navegación por el Nilo, combinando tecnología digital y documentación arqueológica.

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El proyecto presentado en Shanghái se inscribe en un proceso de transformación digital iniciado por el museo en los últimos años, con el objetivo de "modernizar la institución y reforzar su relación con los públicos" y, entre las acciones ya desplegadas, destaca la puesta en marcha de una nueva página web o la renovación de su aplicación móvil.

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