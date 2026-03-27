Cómo entrar gratis en el Park Güell si vives en Barcelona: guía completa

Desde este viernes 27 de marzo, todas las personas empadronadas en Barcelona pueden acceder de manera gratuita a la zona regulada del Park Güell gracias al Passi Verd, una iniciativa del ayuntamiento para acercar este espacio monumental a los vecinos en el año de su centenario.

Passi Verd

El Passi Verd permite a los residentes entrar al Park Güell el mismo día de la solicitud, sin necesidad de reservar con antelación. Para obtenerlo, es necesario identificarse en la web oficial del Park Güell con el número de documento oficial que consta en el padrón municipal.

Con este pase, los vecinos también podrán acceder durante las franjas reservadas para los ciudadanos, “Bon dia” y “Bon vespre”: de 7:00 a 9:30 horas y de 18:30 a 22:00 horas, horarios en los que no se venden entradas al público general.

El nuevo modelo de acceso coincide con la retirada del Park Güell del programa Gaudir Més, que ofrecía descuentos y actividades culturales.

Carné de vecindario

En paralelo a esta medida, se ha iniciado la renovación del carné de vecindario, que permite el acceso libre al parque a las personas empadronadas en los barrios adyacentes al Park Güell: La Salut, Vallcarca-Penitents, El Coll, Can Baró, Baix Guinardó y el Carmel.

Los titulares del carné pueden entrar al Park Güell durante todo el horario de apertura (7:00 a 22:00 horas) y también cuentan con tres accesos exclusivos para residentes, fuera de las colas y la masificación turística:

Forat del Vent : Entrada en la parte superior del parque, cerca de los miradores.

: Entrada en la parte superior del parque, cerca de los miradores. Can Xirot : Acceso lateral en el barrio del Coll.

: Acceso lateral en el barrio del Coll. Casa Trias: Entrada en la zona sur, cerca del barrio del Carmel.

La tramitación de este otro carné se hace online a través de este enlace. Una vez completada la solicitud, el carné se enviará al domicilio en 15-20 días. El carné es personal e intransferible, y cada miembro de la familia necesita su propia tarjeta.

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En una segunda fase, el ayuntamiento ha anunciado que se renovarán los carnés de alumnado y familias de las escuelas Baldiri i Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka y Cor de Maria, válidos a partir del curso 2026-2027.