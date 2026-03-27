Barcelona abre la vía para limitar alquileres de temporada y ‘colivings’ en viviendas

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto este viernes una vía para limitar los alquileres de temporada en domicilios de la ciudad y los ‘colivings’, un formato de arrendamiento de habitaciones a precios elevados y dirigido ante todo a gente de paso por la capital. Dos días después de frenarse la primera tentativa de desahucio en el bloque de ‘coliving’ de la calle Sant Agustí, el PSC, Barcelona en Comú y ERC se han puesto de acuerdo para conceder la aprobación provisional a una modificación del Plan General Metropolitano -el código esencial desde 1976 del urbanismo de la ciudad y su entorno- para regular que el uso preferente de la vivienda en la urbe sea el de “residencia habitual y permanente para las personas que viven en la ciudad” y previendo condiciones y limitaciones a las que se escapen de ese marco. Junts, PP y Vox se han opuesto.

El compromiso adquirido en el pleno de este viernes es un paso previo antes de redactar un plan especial para restringir modalidades que se escapan de la regulación de los precios del alquiler. La revisión del planeamiento pretende “proteger el uso de vivienda habitual y permanente” en Barcelona y que “la vivienda en la ciudad llegue a ser más acesible y asequible para sus residentes, protegiendo el derecho a la vivienda”, según afirma el documento que ha concitado el respaldo de las formaciones de izquierda del consistorio.

El texto ratificado reza que “se podrán prohibir, condicionar o someter a restricciones tanto la implantación o la sustitución de usos diferentes del uso de la vivienda habitual y permanente, incluidos también el uso temporal parcial o total de la vivienda y el uso de vivienda secundaria o segunda residencia” en determinadas zonas de la ciudad, “así como en plantas piso de edificios de tipología de vivienda plurifamilar, parcelas, edificios o viviendas”. Añade que “también se incluye la limitación de la sustitución de usos de vivienda por otros usos, especialmente viviendas de uso turístico y para otros usos turísticos, así como la sustitución de la vivienda habitual y permanente por otros usos asimilados en edificios o viviendas”.

Pacto por las ordenanzas

La modificación legal que ha prosperado para que se curse deriva del pacto que el gobierno de Jaume Collboni selló para obtener el apoyo de los Comuns a las ordenanzas fiscales de este año. “Es el primer instrumento del que se dota el ayuntamiento para regular los alquileres de temporada y las habitaciones”, ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, que ha defendido que Barcelona necesita “todas las herramientas posibles para combatir la especulación, el fraude y las dificultades de acceso a la vivienda”.

Con el cambio que se tramita del planeamiento, Gemma Tarafa (BComú) ha plantea que se requiere desarrollar un plan sobre los alquileres de temporada y los ‘colivings’. “Puede estar regulado en menos de seis meses y acabar con esta lacra”, ha defendido Tarafa, que ha apuntado que la Ley de Vivienda dejó una “grieta” al no legislar sobre los alquileres de temporada.

Por su parte, ERC ha votado a favor del cambio de la normativa con reticencias. La concejala Eva Baró ha explicado que su formación concede un “voto político y de confianza”, si bien ha expresado que le genera “dudas legítimas”. Ha reprochado a los Comuns que vetasen una comisión de estudio que debatiese en el Ayuntamiento de Barcelona sobre la prohibición de la compras especulativas de vivienda y ha recordado que el Parlament aún no ha aprobado la ley que debe regularlo en Catalunya.

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Por su parte, Damià Calvet (Junts) ha advertido que la medida "supera el marco competencial" que el ayuntamiento dispone y ha augurado que generará "mucha inseguridad jurídica". Sonia Devesa (PP) ha recriminado que es una política "intervencionista" y ha alertado que provocará que se retiren viviendas del mercado.