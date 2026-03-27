Obras en Semana Santa: Barcelona renovará el pavimento de la Via Augusta, República Argentina y Castillejos

El Ayuntamiento de Barcelona ha programado durante esta Semana Santa varias obras de mejora en el espacio público, aprovechando la menor movilidad propia del período no lectivo. Entre estas intervenciones se incluyen la pavimentación de la Via Augusta, entre la calle Santaló y la ronda General Mitre; la avenida República Argentina, entre la plaza Lesseps y el viaducto de Vallcarca; y la calle Castillejos, entre las calles Indústria y Còrsega, ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, estas actuaciones se suman a nuevas afectaciones por las obras de cobertura de la Ronda de Dalt y de la reurbanización de la Meridiana, así como una nueva fase con cambios de movilidad por las obras de la estación de la L9 en la ronda del Guinardó.

República Argentina

En República Argentina, los trabajos se realizarán desde este sábado hasta el lunes. El sábado se centrará el tramo entre el viaducto de Vallcarca y la calle Bolívar, con corte del sentido ascendente. El domingo se trabajará entre las calles Bolívar y Velázquez, en el lado Llobregat, con corte total a partir de las 13:00 entre Velázquez y la plaza Lesseps. El lunes se pavimentará entre Bolívar y Velázquez, en el lado Besòs.

Durante los trabajos, la avenida mantendrá un carril de circulación en sentido descendente. Algunos viales del entorno funcionarán en doble sentido con acceso exclusivo para vecindario y servicios. También habrá afectaciones en las líneas de autobús V17, 22, 87 y 131.

Castillejos

Las obras en Castillejos se realizarán entre el lunes y el miércoles de la próxima semana. El lunes se trabajará en el lado montaña de la intersección con Indústria, cortando la calle a la altura de Sant Antoni Maria Claret, incluido el carril bici. La calle Indústria quedará con un solo carril desde Padilla hasta la zona de obras. El martes se pavimentará todo el ancho de Castillejos entre Indústria y Còrsega, con corte total de la vía y del carril bici. El miércoles se completará la intersección con Còrsega, permitiendo desvíos por esta calle.

Via Augusta

La pavimentación de la Via Augusta se llevará a cabo de viernes a domingo de la próxima semana. El viernes se trabajará entre Santaló y Vallmajor, cortando completamente la vía en este tramo. El sábado el corte será entre Vallmajor y Ganduxer, y el domingo entre Ganduxer y la ronda General Mitre.

También habrá afectaciones en el túnel de la ronda del Mig por la pavimentación de la intersección de Mitre con Via Augusta, quedando cortado en sentido montaña a partir de las incorporaciones desde Juan Miguel Gervilla Valladolid y Sabino Arana. Los trabajos afectarán la circulación y las líneas de autobús V9, V11, V13, 68, 70 y H6.

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Reurbanización de la Meridiana

El ayuntamiento también ha informado que, durante la Semana Santa, se ejecutarán bordillos, accesos y canales como parte de la reurbanización de la avenida Meridiana. Los trabajos implicarán el corte del carril derecho en sentido salida de la ciudad, a ambos lados de la intersección con la calle Dublín, entre lunes y miércoles, reduciendo de tres a dos carriles abiertos en este punto. Entre viernes y domingo, Endesa realizará trabajos en la misma intersección, dejando disponibles dos carriles por sentido.