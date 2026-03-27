Barcelona insta al Govern a mejorar las condiciones de los profesores tras las protestas en la educación

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno municipal de este viernes una declaración institucional promovida por ERC que apoya las demandas de los maestros y exhorta a la Generalitat a mejorar sus condiciones laborales y las de la educación pública. La petición llega tras las huelgas y concentraciones del profesorado en las últimas semanas. A su vez, la proposición insta al Govern a elevar la inversión en la enseñanza para equiparlo a un 6% del Producto Interior Bruto de Catalunya.

Los republicanos han obtenido la adhesión de Junts, Barcelona en Comú y el PSC, si bien los socialistas han hecho explícito que se desmarcan de las peticiones de Ustec. El sindicato se ha significado en las recientes protestas y se ha desmarcado del acuerdo de CCOO y UGT con el ejecutivo del presidente Salvador Illa. Los socialistas han destacado que el texto aprobado al que ha dado apoyo “en ningún caso menciona ni da apoyo a las reivindicaciones del sindicato Ustec”. El grupo municipal del PSC también ha manifestado su apoyo a la Generalitat y, en particular, al Departament d'Educació. Del mismo modo, ha mostrado su respaldo a "los acuerdos firmados con los agentes sociales" y al "trabajo que se está llevando a cabo para actualizar y mejorar el sistema educativo catalán".

ERC ha explicado en los últimos días que presentaba la declaración a propuesta de Ustec y recogiendo sus reclamaciones. En los contactos entre grupos para consensuar el texto, se acabó decidiendo que el sindicato no apareciera mencionado y la proposición no se restrinja solo a la educación pública.

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La misma declaración reivindica el catalán como “lengua vehicular y de acogida del sistema educativo”. También llama a la Generalitat a “garantizar los recursos necesarios al sistema educativo, asegurando la reducción de ratios, el avance hacia la gratuidad de la educación 0-3 y la reducción de la burocracia en los centros educativos”.