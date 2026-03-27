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Pleno municipal

Barcelona insta al Govern a mejorar las condiciones de los profesores tras las protestas en la educación

El PSC da apoyo a la propuesta de ERC desmarcándose de las reclamaciones del sindicato Ustec, que se ha significado en la huelga de la enseñanza de las últimas semanas

Dalmau reclama "responsabilidad" a las casi 500 escuelas e institutos catalanes que han amenazado con dejar de hacer colonias y excursiones

Manifestación de profesores en la plaza Sant Jaume, en Barcelona.

Manifestación de profesores en la plaza Sant Jaume, en Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno municipal de este viernes una declaración institucional promovida por ERC que apoya las demandas de los maestros y exhorta a la Generalitat a mejorar sus condiciones laborales y las de la educación pública. La petición llega tras las huelgas y concentraciones del profesorado en las últimas semanas. A su vez, la proposición insta al Govern a elevar la inversión en la enseñanza para equiparlo a un 6% del Producto Interior Bruto de Catalunya.

Los republicanos han obtenido la adhesión de Junts, Barcelona en Comú y el PSC, si bien los socialistas han hecho explícito que se desmarcan de las peticiones de Ustec. El sindicato se ha significado en las recientes protestas y se ha desmarcado del acuerdo de CCOO y UGT con el ejecutivo del presidente Salvador Illa. Los socialistas han destacado que el texto aprobado al que ha dado apoyo “en ningún caso menciona ni da apoyo a las reivindicaciones del sindicato Ustec”. El grupo municipal del PSC también ha manifestado su apoyo a la Generalitat y, en particular, al Departament d'Educació. Del mismo modo, ha mostrado su respaldo a "los acuerdos firmados con los agentes sociales" y al "trabajo que se está llevando a cabo para actualizar y mejorar el sistema educativo catalán".

ERC ha explicado en los últimos días que presentaba la declaración a propuesta de Ustec y recogiendo sus reclamaciones. En los contactos entre grupos para consensuar el texto, se acabó decidiendo que el sindicato no apareciera mencionado y la proposición no se restrinja solo a la educación pública.

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La misma declaración reivindica el catalán como “lengua vehicular y de acogida del sistema educativo”. También llama a la Generalitat a “garantizar los recursos necesarios al sistema educativo, asegurando la reducción de ratios, el avance hacia la gratuidad de la educación 0-3 y la reducción de la burocracia en los centros educativos”.

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