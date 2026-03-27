Barcelona recibe el primer barco museo del mundo esta Semana Santa

El Festival Art Explora, con el primer barco museo del mundo, se ha instalado este jueves por primera vez en el puerto de Barcelona, con una oferta de exposiciones, experiencias inmersivas, conferencias y actuaciones en directo que se prolongarán durante toda la Semana Santa, hasta el lunes 6 de abril.

El Festival Art Explora tiene lugar en el Moll de Barcelona Nord, un nuevo espacio público del Port Vell que se abrió a la ciudadanía el año pasado may y es el primer gran evento cultural que se celebra en este espacio.

Creado en 2024, Art Explora es un proyecto cultural itinerante que navega por mares y océanos a bordo del primer barco museo del mundo con el objetivo de ampliar el acceso a las artes.

Después de once escalas y de recibir a más de 350.000 visitantes, Barcelona se convierte en la duodécima etapa de esta odisea cultural, que posteriormente recalará en Ibiza del 23 al 29 de abril.

Festival Art Explora en el Port de Barcelona / Eli Don / ACN / ACN

Agnès de T'Serclaes, directora adjunta de Art Explora, ha explicado a EFE que este festival se organiza mediante "el primer barco museo del mundo, que lleva arte y experiencias culturales a un público amplio en el corazón de las ciudades que visitamos".

"Art Explora ofrece experiencias culturales muy innovadoras que esperamos den ganas de descubrir y tener más experiencias culturales posteriormente", ha añadido T'Serclaes, quien ha destacado que instalarse en el puerto de Barcelona era "un sueño por fin hecho realidad".

La directora del festival ha indicado que tienen un convenio con el Museo del Louvre "que permite descubrir las obras de arte de sus colecciones como uno no podría ver si no", tras digitalizarlas en 3D.

"Utilizamos la experiencia digital para llegar a un publico más amplio, pues aunque ello no puede reemplazar la emoción de estar frente a una obra de arte real, nos permite ofrecer experiencias muy diferentes que consiguen llegar a un público más joven y descubrir las obras de forma distinta y muy conmovedora", ha indicado.

El Festival Art Explora. / Andreu Dalmau / EFE

Un barco museo abierto al público

Diseñado por los arquitectos Axel de Beaufort y Guillaume Verdier, el catamarán de vela de 47 metros de largo puede albergar hasta 2.000 visitantes al día.

A bordo, el público puede vivir un recorrido sonoro inmersivo creado por el IRCAM (Instituto de Investigación y Coordinación Acústica/Música del Centro Pompidou de París), que propone un paisaje sonoro compuesto a partir de entornos naturales, urbanos y culturales grabados en toda la cuenca mediterránea.

Además, una experiencia de realidad virtual permite viajar en el tiempo hasta Alejandría, Atenas y Venecia en el momento de su máximo esplendor artístico y arquitectónico. En el puerto de Barcelona, tres pabellones expositivos amplían estas experiencias.

Así, 'Present' acoge una exposición inmersiva de gran formato dedicada a las figuras femeninas de las civilizaciones mediterráneas creada en colaboración con el Museo del Louvre.

Introducida por una película contextual, la experiencia se despliega en un túnel de 16 metros de longitud cubierto con pantallas LED, que reúne obras icónicas, como la Victoria de Samotracia junto a representaciones de diosas, sacerdotisas, soberanas y mujeres anónimas.

En el Pabellón Central, dedicado al arte moderno y contemporáneo, la exposición 'Bajo el Azul' explora el Mediterráneo como un espacio de mito, memoria y tensión a través de obras de grandes artistas.

Entre ellas, la escultura monumental de Marguerite Humeau 'The Dead (A drifting, dying marine mammal)', 'Gens de la mer', de Joan Miró, y los filmes submarinos de Jean Painlevé.

El Pabellón de la Fotografía acoge 'Contra la corriente', una exposición de artistas del mundo árabe que aborda las cuestiones de la migración, el exilio y la hospitalidad en el Mediterráneo.

Comisariada especialmente para Barcelona por Rosa Lleó, la programación en vivo reúne actuaciones, conversaciones, proyecciones y conciertos desarrollados en diálogo con el contexto mediterráneo y la escena artística local.

De acceso libre, abierto y gratuito, el festival propondrá encuentros diarios entre artistas y público, convirtiendo el puerto en un espacio de intercambio, debate y celebración.

Entre las propuestas más destacadas de la programación se encuentran actuaciones, conciertos y sesiones de DJ a cargo de artistas nacionales e internacionales.