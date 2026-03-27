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Barcelona abrirá 17 patios escolares en Semana Santa para uso público y gratuito

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Imagen de archivo de los patios del colegio La Farigola del Clot.

Imagen de archivo de los patios del colegio La Farigola del Clot. / RICARD FADRIQUE / Bcn

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Barcelona
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El Ayuntamiento de Barcelona volverá a abrir varios patios escolares de la ciudad durante las próximas vacaciones de Semana Santa para ofrecer estos espacios de ocio gratuito a niños, adolescentes y sus familias. En total, 17 centros educativos mantendrán sus instalaciones abiertas entre el sábado 28 de marzo y el lunes 6 de abril de 2026, ambos incluidos, a los que se sumarán los patios de escuelas infantiles, que seguirán abriendo los sábados.

El periodo de vacaciones escolares del curso 2025-2026 en Barcelona abarca precisamente esas fechas, desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el Lunes de Pascua, por lo que la iniciativa municipal busca dar respuesta a la necesidad de alternativas de ocio durante esos días sin actividad lectiva.

Espacios abiertos

Todos los patios abiertos serán de acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. Según ha explicado el consistorio, la iniciativa tiene como objetivo optimizar el uso de los centros escolares fuera del horario lectivo y reforzar su papel social, convirtiéndolos en espacios inclusivos de juego, encuentro y convivencia vecinal.

Para garantizar el buen funcionamiento de los espacios, cada patio contará con servicio de monitorización que se encargará de abrir y cerrar las instalaciones, velar por el uso adecuado de los equipamientos y fomentar la convivencia entre los usuarios, ha informado el ayuntamiento.

Patios abiertos por distritos y horarios

Ciutat Vella

  • Institut Pau Claris i Escola Pere Vila
  • Pg. Lluís Companys, 18
  • De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
  • Sábado 28 y domingo 29 de marzo: de 17:30 a 20:30

Gràcia

  • Escola Rius i Taulet
  • Pl. de Lesseps, 19 (entrada por c/ Maignon, 2)
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
  • Escola Farigola de Vallcarca
  • C. Sant Camil, 31 (pista deportiva)
  • De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Horta-Guinardó

  • Institut Escola Coves d'en Cimany
  • C. Coves d'en Cimany, 42-54
  • De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
  • Escola Torrent de Can Carabassa
  • C. Llobregós, 17-23 (entrada por la puerta de la rampa)
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Eixample

  • Escola Aldana
  • C. d'Aldana, 1
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Les Corts

  • Escola Duran i Bas
  • C. Vallespir, 198
  • De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Nou Barris

  • Escola Víctor Català
  • C. de la Font d'en Canyelles, 35 (entrada por c. de Santa Engràcia)
  • De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00
  • Escola Mercè Rodoreda
  • C. Vesuvi, 35 (entrada por Av. Meridiana)
  • Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00
  • Biblioteca Mercè Rodoreda
  • C. Vesuvi, 35
  • Sábados, de 11:00 a 14:00
  • Institut Josep Pla
  • C. de la Vall d'Ordesa, 24-34
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sant Andreu

  • Institut Escola Tramuntana
  • C. de Guardiola i Feliu, 7-9 (entrada por c. Lanzarote)
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sant Martí

  • Escola Concepción Arenal
  • C. de Cristóbal de Moura, 240 (entrada por c. Palerm)
  • De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
  • Escola La Farigola del Clot
  • C. Hernán Cortés, 6 (entrada por c. Clot, 2, pasaje de la gasolinera)
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
  • Escola Eduard Marquina
  • C. Jaume Huguet, 22
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sants-Montjuïc

  • Escola Lluís Vives
  • C. Canalejas, 2 (entrada por c. Riera Blanca)
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sarrià-Sant Gervasi

  • Institut Menéndez y Pelayo
  • Via Augusta, 140
  • De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Patios abiertos también en escuelas infantiles

Además de los centros educativos de primaria y secundaria, el programa de “Patis oberts” se extiende durante el curso 2025-2026 a diversas escuelas infantiles municipales (EBM). En estos casos, los patios se abren los sábados de 10:30 a 13:00 en equipamientos repartidos por todos los distritos, dirigidos a los más pequeños.

Ciutat Vella

  • EBM Canigó — C. dels Àngels, 7
  • EBM La Mar — C. Andrea Doria, 40

Eixample

  • EBM Casa dels Nens — C. Roger de Llúria, 132
  • EBM Germanetes — C. Comte Borrell, 159

Sants-Montjuïc

  • EBM Pau — C. Muntadas, 1
  • EBM l’Esquirol — C. Noguera Pallaresa, 32

Les Corts

  • EBM Can Bruixa — C. Vallespir, 196

Sarrià-Sant Gervasi

  • EBM El Putxet — C. Marmellà, 13

Gràcia

  • EBM Caspolino — C. Neptú, 12
  • EBM Sant Medir — C. Santa Rosa, 7

Horta-Guinardó

  • EBM Cargol — C. Mossèn Josep Bundó, 6
  • EBM Valldaura — Pg. Valldaura, 18
  • EBM Teixonera — C. Arenys, 83

Nou Barris

  • EBM Pla de Fornells — C. Nous Barris, 12
  • EBM Ralet — C. Joaquim Valls, 10

Sant Andreu

  • EBM El Palomar — C. Malats, 45
  • EBM La Morera — C. Cardenal Tedeschini, 24

Noticias relacionadas

Sant Martí

  • EBM Cobi — C. Àlaba, 37
  • EBM El Bressol del Poblenou — C. Perú, 135
  • EBM Margalló — C. Concili de Trento, 249

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