Vacaciones
Barcelona abrirá 17 patios escolares en Semana Santa para uso público y gratuito
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El Ayuntamiento de Barcelona volverá a abrir varios patios escolares de la ciudad durante las próximas vacaciones de Semana Santa para ofrecer estos espacios de ocio gratuito a niños, adolescentes y sus familias. En total, 17 centros educativos mantendrán sus instalaciones abiertas entre el sábado 28 de marzo y el lunes 6 de abril de 2026, ambos incluidos, a los que se sumarán los patios de escuelas infantiles, que seguirán abriendo los sábados.
El periodo de vacaciones escolares del curso 2025-2026 en Barcelona abarca precisamente esas fechas, desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el Lunes de Pascua, por lo que la iniciativa municipal busca dar respuesta a la necesidad de alternativas de ocio durante esos días sin actividad lectiva.
Espacios abiertos
Todos los patios abiertos serán de acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. Según ha explicado el consistorio, la iniciativa tiene como objetivo optimizar el uso de los centros escolares fuera del horario lectivo y reforzar su papel social, convirtiéndolos en espacios inclusivos de juego, encuentro y convivencia vecinal.
Para garantizar el buen funcionamiento de los espacios, cada patio contará con servicio de monitorización que se encargará de abrir y cerrar las instalaciones, velar por el uso adecuado de los equipamientos y fomentar la convivencia entre los usuarios, ha informado el ayuntamiento.
Patios abiertos por distritos y horarios
Ciutat Vella
- Institut Pau Claris i Escola Pere Vila
- Pg. Lluís Companys, 18
- De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
- Sábado 28 y domingo 29 de marzo: de 17:30 a 20:30
Gràcia
- Escola Rius i Taulet
- Pl. de Lesseps, 19 (entrada por c/ Maignon, 2)
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
- Escola Farigola de Vallcarca
- C. Sant Camil, 31 (pista deportiva)
- De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
Horta-Guinardó
- Institut Escola Coves d'en Cimany
- C. Coves d'en Cimany, 42-54
- De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
- Escola Torrent de Can Carabassa
- C. Llobregós, 17-23 (entrada por la puerta de la rampa)
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Eixample
- Escola Aldana
- C. d'Aldana, 1
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Les Corts
- Escola Duran i Bas
- C. Vallespir, 198
- De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
Nou Barris
- Escola Víctor Català
- C. de la Font d'en Canyelles, 35 (entrada por c. de Santa Engràcia)
- De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00
- Escola Mercè Rodoreda
- C. Vesuvi, 35 (entrada por Av. Meridiana)
- Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00
- Biblioteca Mercè Rodoreda
- C. Vesuvi, 35
- Sábados, de 11:00 a 14:00
- Institut Josep Pla
- C. de la Vall d'Ordesa, 24-34
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Sant Andreu
- Institut Escola Tramuntana
- C. de Guardiola i Feliu, 7-9 (entrada por c. Lanzarote)
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Sant Martí
- Escola Concepción Arenal
- C. de Cristóbal de Moura, 240 (entrada por c. Palerm)
- De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00
- Escola La Farigola del Clot
- C. Hernán Cortés, 6 (entrada por c. Clot, 2, pasaje de la gasolinera)
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
- Escola Eduard Marquina
- C. Jaume Huguet, 22
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Sants-Montjuïc
- Escola Lluís Vives
- C. Canalejas, 2 (entrada por c. Riera Blanca)
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Sarrià-Sant Gervasi
- Institut Menéndez y Pelayo
- Via Augusta, 140
- De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00
Patios abiertos también en escuelas infantiles
Además de los centros educativos de primaria y secundaria, el programa de “Patis oberts” se extiende durante el curso 2025-2026 a diversas escuelas infantiles municipales (EBM). En estos casos, los patios se abren los sábados de 10:30 a 13:00 en equipamientos repartidos por todos los distritos, dirigidos a los más pequeños.
Ciutat Vella
- EBM Canigó — C. dels Àngels, 7
- EBM La Mar — C. Andrea Doria, 40
Eixample
- EBM Casa dels Nens — C. Roger de Llúria, 132
- EBM Germanetes — C. Comte Borrell, 159
Sants-Montjuïc
- EBM Pau — C. Muntadas, 1
- EBM l’Esquirol — C. Noguera Pallaresa, 32
Les Corts
- EBM Can Bruixa — C. Vallespir, 196
Sarrià-Sant Gervasi
- EBM El Putxet — C. Marmellà, 13
Gràcia
- EBM Caspolino — C. Neptú, 12
- EBM Sant Medir — C. Santa Rosa, 7
Horta-Guinardó
- EBM Cargol — C. Mossèn Josep Bundó, 6
- EBM Valldaura — Pg. Valldaura, 18
- EBM Teixonera — C. Arenys, 83
Nou Barris
- EBM Pla de Fornells — C. Nous Barris, 12
- EBM Ralet — C. Joaquim Valls, 10
Sant Andreu
- EBM El Palomar — C. Malats, 45
- EBM La Morera — C. Cardenal Tedeschini, 24
Sant Martí
- EBM Cobi — C. Àlaba, 37
- EBM El Bressol del Poblenou — C. Perú, 135
- EBM Margalló — C. Concili de Trento, 249
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