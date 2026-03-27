Barcelona abrirá 17 patios escolares en Semana Santa para uso público y gratuito

El Ayuntamiento de Barcelona volverá a abrir varios patios escolares de la ciudad durante las próximas vacaciones de Semana Santa para ofrecer estos espacios de ocio gratuito a niños, adolescentes y sus familias. En total, 17 centros educativos mantendrán sus instalaciones abiertas entre el sábado 28 de marzo y el lunes 6 de abril de 2026, ambos incluidos, a los que se sumarán los patios de escuelas infantiles, que seguirán abriendo los sábados.

El periodo de vacaciones escolares del curso 2025-2026 en Barcelona abarca precisamente esas fechas, desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el Lunes de Pascua, por lo que la iniciativa municipal busca dar respuesta a la necesidad de alternativas de ocio durante esos días sin actividad lectiva.

Espacios abiertos

Todos los patios abiertos serán de acceso libre y gratuito, sin necesidad de inscripción previa. Según ha explicado el consistorio, la iniciativa tiene como objetivo optimizar el uso de los centros escolares fuera del horario lectivo y reforzar su papel social, convirtiéndolos en espacios inclusivos de juego, encuentro y convivencia vecinal.

Para garantizar el buen funcionamiento de los espacios, cada patio contará con servicio de monitorización que se encargará de abrir y cerrar las instalaciones, velar por el uso adecuado de los equipamientos y fomentar la convivencia entre los usuarios, ha informado el ayuntamiento.

Patios abiertos por distritos y horarios

Ciutat Vella

Institut Pau Claris i Escola Pere Vila

Pg. Lluís Companys, 18

De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: de 17:30 a 20:30

Gràcia

Escola Rius i Taulet

Pl. de Lesseps, 19 (entrada por c/ Maignon, 2)

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Escola Farigola de Vallcarca

C. Sant Camil, 31 (pista deportiva)

De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Horta-Guinardó

Institut Escola Coves d'en Cimany

C. Coves d'en Cimany, 42-54

De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Escola Torrent de Can Carabassa

C. Llobregós, 17-23 (entrada por la puerta de la rampa)

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Eixample

Escola Aldana

C. d'Aldana, 1

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Les Corts

Escola Duran i Bas

C. Vallespir, 198

De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Nou Barris

Escola Víctor Català

C. de la Font d'en Canyelles, 35 (entrada por c. de Santa Engràcia)

De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00

Escola Mercè Rodoreda

C. Vesuvi, 35 (entrada por Av. Meridiana)

Sábados y domingos, de 11:00 a 14:00

Biblioteca Mercè Rodoreda

C. Vesuvi, 35

Sábados, de 11:00 a 14:00

Institut Josep Pla

C. de la Vall d'Ordesa, 24-34

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sant Andreu

Institut Escola Tramuntana

C. de Guardiola i Feliu, 7-9 (entrada por c. Lanzarote)

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sant Martí

Escola Concepción Arenal

C. de Cristóbal de Moura, 240 (entrada por c. Palerm)

De lunes a domingo, de 16:00 a 19:00

Escola La Farigola del Clot

C. Hernán Cortés, 6 (entrada por c. Clot, 2, pasaje de la gasolinera)

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Escola Eduard Marquina

C. Jaume Huguet, 22

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sants-Montjuïc

Escola Lluís Vives

C. Canalejas, 2 (entrada por c. Riera Blanca)

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Sarrià-Sant Gervasi

Institut Menéndez y Pelayo

Via Augusta, 140

De lunes a domingo, de 11:00 a 14:00

Patios abiertos también en escuelas infantiles

Además de los centros educativos de primaria y secundaria, el programa de “Patis oberts” se extiende durante el curso 2025-2026 a diversas escuelas infantiles municipales (EBM). En estos casos, los patios se abren los sábados de 10:30 a 13:00 en equipamientos repartidos por todos los distritos, dirigidos a los más pequeños.

Ciutat Vella

EBM Canigó — C. dels Àngels, 7

EBM La Mar — C. Andrea Doria, 40

Eixample

EBM Casa dels Nens — C. Roger de Llúria, 132

EBM Germanetes — C. Comte Borrell, 159

Sants-Montjuïc

EBM Pau — C. Muntadas, 1

EBM l’Esquirol — C. Noguera Pallaresa, 32

Les Corts

EBM Can Bruixa — C. Vallespir, 196

Sarrià-Sant Gervasi

EBM El Putxet — C. Marmellà, 13

Gràcia

EBM Caspolino — C. Neptú, 12

EBM Sant Medir — C. Santa Rosa, 7

Horta-Guinardó

EBM Cargol — C. Mossèn Josep Bundó, 6

EBM Valldaura — Pg. Valldaura, 18

EBM Teixonera — C. Arenys, 83

Nou Barris

EBM Pla de Fornells — C. Nous Barris, 12

EBM Ralet — C. Joaquim Valls, 10

Sant Andreu

EBM El Palomar — C. Malats, 45

EBM La Morera — C. Cardenal Tedeschini, 24

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