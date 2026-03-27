No es un jardín cualquiera: Barcelona abre al público el histórico espacio de Forestier en Montjuïc

La Fundació Joan Miró ha abierto por primera vez a la ciudadanía el histórico Jardín de los Cipreses, un espacio diseñado por el paisajista Jean-Claude Nicolas Forestier en la montaña de Montjuïc y hasta este mes de marzo cerrado al gran público.

El jardín, situado en el extremo oeste del edificio y directamente conectado con las salas de exposiciones temporales, cuenta además con acceso independiente desde la calle. Su ubicación, separada del recorrido habitual del museo, permitirá ampliar los usos culturales del espacio y ofrecer nuevas formas de visita, según han informado desde la Fundació.

Las mismas fuentes detallan que el espacio forma parte del conjunto histórico del Parc de Montjuïc y fue concebido por Forestier como un lugar de recogimiento, rodeado de cipreses y pensado en que exista un diálogo con la arquitectura y el paisaje. La Fundació destaca que su recuperación abre un nuevo punto de conexión entre el interior del museo y el entorno natural de la montaña, reforzando la relación entre arte, arquitectura y ciudad.

Fundació Joan Miró, en Montjuïc, donde se encuentra el jardín abierto al público

Nueva presentación de la obra de Miró

La apertura del jardín forma parte de la nueva ordenación de la colección permanente que la Fundació Joan Miró ha presentado este mes de marzo. La propuesta, comisariada por Teresa Montaner y Marta Ricart, busca recuperar la idea original con la que Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert imaginaron el edificio: un museo en el que arte y arquitectura funcionaran como un todo.

Para ello, la nueva presentación se inspira en una carpeta de trabajo que Miró elaboró entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, titulada "Cercles", donde reflexionaba sobre el espacio y el tiempo. A partir de este material, la exposición deja en segundo plano los criterios cronológicos o estilísticos y pone el foco en cómo trabajaba el artista y en la evolución de sus procesos creativos.

Presentación de Cercles, la nueva reordenación de la colección de la Fundació Joan Miró. / Zowy Voeten / EPC

El recorrido reúne más de un centenar de obras y se plantea como una exposición viva, pensada para cambiar con el tiempo. Durante los próximos dos años, las piezas irán rotando y reorganizándose en torno a cuatro ejes temáticos que se desplegarán de forma sucesiva, generando nuevas lecturas sobre la obra de Miró.

En esta nueva etapa, la arquitectura del edificio diseñado por Josep Lluís Sert será la protagonista, y la recuperación de la luz natural y la apertura del Jardín de los Cipreses pretenden reforzar este "diálogo" entre interior y exterior.

Iniciativa en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura

La iniciativa forma parte de la programación de 2026 de la Fundació Joan Miró, donde se pone más que nunca el foco en la arquitectura, aprovechando la designación por parte de la Unesco de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura. El proyecto también se inscribe en la segunda parte de las celebraciones por el 50º aniversario de la institución, que se alarga de junio de 2025 a junio de 2026.

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Desde la Fundació subrayan que esta programación busca explorar la arquitectura como una disciplina que conecta arte, urbanismo y vida cotidiana, y que da forma a la manera en que se habitan los espacios compartidos. La nueva presentación de la colección y la apertura del jardín buscan reforzar esta idea.