Barcelona espera una ocupación del 85% en Semana Santa, con pocas cancelaciones por el conflicto de Irán

La Semana Santa traerá a Barcelona miles de viajeros de vacaciones a partir de este fin de semana, aunque la afluencia turística se concentrará entre el jueves santo y el domingo, cuando se espera que la ocupación alcance el 85% en los alojamientos de la ciudad. El efecto del conflicto bélico en Oriente Próximo tendrá escaso efecto en la llegada de viajeros internacionales, según los hoteleros, aunque el sector del ocio y la restauración esperan verse favorecidos por un presunto repunte de clientes locales que no viajarán o por quienes busquen destinos de proximidad a última hora.

Desde el Gremi d'Hotels de Barcelona, su director general, Manel Casals, prevé una ocupación hotelera "muy similar" a la de los últimos años, en torno al 85% de ocupación. El representante de la patronal considera que los efectos de la guerra en Irán son poco generalizados "a corto plazo". No serán "significativos" y se limitan a los viajeros asiáticos que pudieran tener vuelos con escalas en países afectados en la zona del Golfo.

Como siempre, más allá de los promedios, las cifras oscilan en función de las ubicaciones y categoría. Hay cientos de establecimientos con disponibilidad en la ciudad, con precios contenidos que empiezan en 73 euros en albergues, y a partir de 150 euros por habitación y noche en el caso de cuatro estrellas. Alojarse en cinco estrellas es factible a partir de unos 240 euros, con bastantes opciones por debajo de 380. Los hoteles en las localizaciones urbanas más buscadas, como el paseo de Gràcia o el litoral superan los 500 euros, dado que algunos tendrán reservas por encima de la media.

Algunos establecimientos consultados apuntan a puntuales cancelaciones. Por contra, el efecto positivo es difícil de evaluar porque Barcelona podría recibir a turistas que descarten viajar a los países en conflicto, pero también hay muchos viajeros que en este contexto optan por no salir de sus países.

Cadenas como Sercotel, con varios establecimientos en la capital catalana, también tendrán cifras más altas. Esperan estar por encima del 90% de ocupación en la ciudad, "rozando el pleno técnico", en la línea del pasado año. En su caso, con precios también similares. La misma marca hotelera destaca que en el Área Metropolitana el registro también se situará a ese nivel, "con una fuerte demanda en localidades próximas como Cornellà, Sant Just Desvern o Sant Boi, así como en el municipio costero de Sitges".

Fuentes de Sercotel agregan que los principales mercados internacionales estos días serán Italia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que se suman al mercado nacional como grandes emisores de turistas en la capital catalana. Apuntan que el impacto de la guerra "está siendo limitado" por el momento, con algunas cancelaciones por parte de grupos.

Pisos turísticos y familias

En el caso de los apartamentos turísticos de alquiler por días en Barcelona, la patronal Apartur prevé que sus asociados registren ocupaciones que superen el 85% durante las cortas vacaciones, principalmente entre el día 2 y el 6. Algunos operadores consultados agregan que en algunos casos han ajustado las tarifas para garantizar un volumen alto de reservas.

En cifras totales, estiman que alojarán a unos 37.000 turistas de todo el mundo, aunque las nacionalidades más presentes serán Alemania, Reino Unido y Francia, así como el resto de Europa. Ese público estará integrado en estas fechas en un 90% de los casos por familias.

Dentro de dicho perfil, predominarán adultos de 35 a 50 añós y menores acompañados por sus padres. La estancia media será de 4 a 5 días en la ciudad, más larga que en los hoteles. Quienes eligen estos alojamientos en Semana Santa buscan convivencia familiar, flexibilidad y ahorro al compartir espacio. Marian Muro, directora general de Apartur, destaca que este alojamiento les permite "sentirse como en casa, manteniendo sus hábitos de descanso, ocio y alimentación, algo especialmente valorado cuando viajan con niños pequeños o se desplazan a otro país”.

Optimismo en el ocio

En el ámbito del ocio y la restauración, la patronal Fecasarm destaca su "optimismo en el comienzo de la temporada turística", que comienza unos días antes de que el año pasado, pero "con previsiones mejores debido a la situación de incertidumbre geopolítica". Mantienen que esta coyuntura "ha provocado que mucho público nacional e internacional se haya decidido por Catalunya" para sus escapadas, con previsión de "buenas cifras" para la hostelería y las discotecas, especialmente las noches de viernes y de sábado.

La buena previsión meteorológica dinamizará ambos sectores, sostiene, tras un invierno marcado por las lluvias. La patronal creen que muchos catalanes no viajarán y se quedarán en el territorio. Pero además, el ocio nocturno se beneficia en estas fechas de ampliación horaria, ya que del jueves Santo al lunes de Pascua todos los locales los locales cerrarán más tarde cuatro noches consecutivas. Los establecimientos de restauración y actividades como bares musicales, restaurantes musicales o salas de concierto podrán alargar el cierre en 30 minutos, mientras que discotecas, salas de baile y salas de fiestas lo harán en 45 minutos, al tratarse de vigilias de festivo. Y en todos los casos, subrayan, se mantiene aparte el tiempo de desalojo de 30 o 45 minutos, según aforo.

El trasiego viajero, no obstante, se dejará notar en el aeropuerto de El Prat. Vueling ha informado que entre el 27 de marzo y el 6 de abril tendrá 850.000 asientos en juego entre llegadas y salidas, y más de 2.200 vuelos programados durante este periodo. Los días de mayor operativa en la ciudad serán el 2, 3 y 6 de abril, con más de 600 vuelos programados.