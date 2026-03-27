Así afectará la Volta ciclista al tráfico en Barcelona este domingo: calles cortadas y autobuses desviados

Barcelona será este domingo, 29 de marzo, el escenario de la última etapa de la 105ª Volta Ciclista a Catalunya, que volverá a tener su final en la montaña de Montjuïc, como ya ocurrió el año pasado. La celebración de esta prueba deportiva implicará cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios en diversas líneas de autobús durante buena parte de la jornada.

El Ayuntamiento de Barcelona recomienda a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y evitar circular por el entorno de Montjuïc y plaza Espanya durante las horas de la competición, ya que se prevén importantes afectaciones al tráfico.

Horario y recorrido

La etapa en Barcelona se disputará entre las 11.50 y las 14.05 horas, con salida y llegada en el parque de Montjuïc. Durante la carrera estará prohibida la circulación de vehículos en todas las vías del recorrido, incluido un tramo de la Gran Via de les Corts Catalanes.

La salida neutralizada se dará a las 11.50 horas con el siguiente recorrido:

Avenida Reina Maria Cristina

Plaza Espanya (calzada lado Llobregat, en sentido contrario)

Gran Via de les Corts Catalanes (calzada lateral mar, en sentido contrario)

Acceso a la calzada central de Gran Via entre las calles Sant Germà y Mèxic, por el acceso de vehículos particulares (en sentido contrario)

Gran Via, 191, calzada central, sentido Llobregat

A partir de este punto se iniciará el tramo competitivo en línea, continuando por la C-31 y saliendo del término municipal de Barcelona. El pelotón está previsto que vuelva a entrar en Barcelona hacia las 12.39 horas, procedente de L’Hospitalet de Llobregat por la C-31. El recorrido de retorno será:

Plaza Cerdà (paso inferior)

Gran Via de les Corts Catalanes (calzada central, lado mar)

Acceso al lateral mar de Gran Via entre Sant Germà y Mèxic

Gran Via (calzada lateral mar)

Plaza Espanya (lado Llobregat–mar)

Avenida Reina Maria Cristina

Avenida Rius i Taulet, donde se iniciará el circuito por el parque de Montjuïc

Una vez dentro del parque, los ciclistas afrontarán la parte decisiva de la etapa con siete vueltas al circuito de Montjuïc. El recorrido pasará por la avenida Rius i Taulet, continuará por la calle Guàrdia Urbana y el paseo de Santa Madrona, para seguir después por la avenida de l’Estadi y la avenida Miramar. Desde allí, el pelotón ascenderá por la carretera de Montjuïc y la plaza Sardana en sentido contrario al habitual, para enlazar con la avenida Castell y el paseo de Migdia. El circuito seguirá por el paseo Olímpic y la plaza Sant Jordi, antes de encarar la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia y regresar nuevamente a Rius i Taulet para completar cada giro. La llegada final de la etapa está prevista a las 14.05 horas.

Cambios en el transporte público

Las afectaciones al transporte público comenzarán desde primera hora de la mañana por las tareas de montaje.

Desde las 6.30 horas: se verán afectadas las líneas de autobús 13, 150 y la Ruta Roja del Bus Turístic .

se verán afectadas las líneas de autobús . Desde las 11.00 horas: se sumarán restricciones en las líneas D20, H12, H16, V5, X2, X3, 46, 65, 109, 115 y 983 (lanzadera del Funicular de Montjuïc).

se sumarán restricciones en las líneas (lanzadera del Funicular de Montjuïc). Desde las 12.30 horas: también quedarán afectadas las líneas 13, 55, 125 y 150, mientras que la X3 recuperará su recorrido habitual.

Según el ayuntamiento, todas las restricciones en el servicio de autobuses finalizarán a las 14.30 horas.

Prohibiciones de aparcamiento

Para facilitar el desarrollo de la prueba, estará prohibido aparcar desde las 14.00 horas del sábado 28 de marzo hasta las 15.00 horas del domingo 29 en las siguientes zonas:

Plaza Carles Buïgas

Calle Guàrdia Urbana, entre plaza Carles Buïgas y paseo Santa Madrona, y entre Joaquim Blume y Segons Jocs Mediterranis

Paseo Santa Madrona, entre Guàrdia Urbana y paseo Exposició

Avenida Miramar, entre Vivers y carretera de Montjuïc, y entre paseo Santa Madrona y carretera de Montjuïc

Carretera de Montjuïc, entre avenida Miramar y plaza Sardana

Paseo Migdia, entre avenida Castell y paseo Olímpic

Paseo Olímpic, entre paseo Migdia y avenida Estadi

Avenida Estadi, entre paseo Olímpic y Jocs del 92

Segons Jocs Mediterranis, entre Lleida y Guàrdia Urbana

Calle Joaquim Blume, entre Guàrdia Urbana y Lleida

Plaza Espanya, en la confluencia con avenida Reina Maria Cristina

En algunas vías, las restricciones se prolongarán hasta las 17.00 horas del domingo, concretamente en:

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