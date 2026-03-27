Barcelona aconseja reducir los cables en las fachadas mientras prepara una norma que obligue a hacerlo

Al igual que ocurre en otras ciudades, una telaraña de cables va creciendo sin aparente remedio en las fachadas de Barcelona. Ante el embrollo originado por la expansión de distintas compañías que ofrecen internet y telefonía a través de fibra óptica, el ayuntamiento ha publicado una guía de buenas prácticas para tratar de frenar los enredos formados por metros de filamentos revueltos, sueltos y colgados de cualquier modo, generalizados en edificios construidos hace tres décadas o más y en barrios de toda condición. Son recomendaciones dirigidas a promotores e instaladores de redes de telecomunicaciones, con las que se trata de aclarar y recordar cómo llevar la normativa municipal a la práctica.

El documento no es de obligado cumplimiento, sino que sistematiza unas orientaciones para prevenir y revertir un despliegue que resulta anárquico, a la espera de que el gobierno del alcalde Jaume Collboni formule la modificación que ha prometido de la ordenanza de usos del paisaje urbano. Ese retoque de la norma sí será de estricta obediencia. Por ahora, el consistorio no concreta plazos para aprobarlo ni por dónde se encaminará. En cualquier caso, defiende que el cambio ha de “reforzar la ordenación de las instalaciones” y fortalecer las competencias municipales para contribuir a desenredar la maraña en la que colisionan el derecho al acceso digital y la protección de la imagen de las calles.

Cableado enredado en la fachada de un edificio de Barcelona. / Pau Gracià / EPC

El código que se anticipa a la revisión de la ordenanza enumera 16 indicaciones para que “la instalación en fachada de los cableados y otros elementos de las redes de telecomunicaciones tengan menos impacto visual”. El ejecutivo municipal afirma que trabaja con las compañías de telecomunicaciones para implantar “un plan para aplicar los criterios de calidad del manual”. Si bien figuran o se desprenden del reglamento del consistorio, son directrices que se cumplen a duras penas y que, en algunos aspectos, la legislación trata con ambigüedad o simplemente obvia.

Malla inoperativa

Un caso claro es el cableado fuera de uso que permanece colgado en las fachadas. La Ley General de Telecomunicaciones, que ampara la instalación de servicios de banda ancha en las fachadas con condiciones, no exige la retirada de la malla que ha quedado inoperativa. De hecho, el Congreso ha exhortado al Gobierno a estudiar que se regule que las operadoras deban descolgar el cableado que ha dejado de prestar servicio.

Desórdenes a evitar con el cableado en las fachadas

El código que Barcelona acaba de lanzar establece que “las compañías suministradoras han de reconducir el trazado de las instalaciones existentes si así se consigue una mejor integración, retirando todo aquello que sea prescindible u obsoleto y que causa contaminación visual”. El manual afirma que la distribución por la fachada debe ser la “solución última”, siempre por detrás del uso de canalizaciones empotradas o a través de patios y terrazas, como ya emana de la legislación. Además, insta a “evitar los metros de cableado innecesarios”, “respetar los elementos compositivos y decorativos que sean relevantes” y “tener un cuidado especial a la hora de instalar y fijar las cajas terminales ópticas y las cajas de empalme, así como todos los cables que derivan de ellos”. Advierte que, “a menudo, los elementos de la instalación son lo que generan más desorden visual, con cruces y excesos de cables”.

El ejecutivo local responde a EL PERIÓDICO que “la ordenanza actual ya establece que las instalaciones en fachada han de mantener el decoro y que se han de retirar las que sean obsoletas”. En todo caso, sostiene que sus capacidades y las del resto de municipios para corregir los efectos perversos del veloz avance de las nuevas tecnologías “son limitadas ante la legislación estatal, que da un amplio margen de actuación a las empresas instaladoras”.

Lío de cables en una fachada de Barcelona. / Pau Gracià / EPC

Adornos singulares

El mismo compendio recomienda analizar el edificio antes de fijar la red, para “detectar cuáles son los elementos más singulares” y planificar “dónde se situarán los elementos de la instalación”. En esa línea, llama a “respetar las soluciones constructivas de la fachada”, para no agujerearla y provocar “entradas de humedad y problemas de aislamiento”, así como “adecuarse a la morfología” de la pared.

“Si el cableado y las conducciones quedan ordenadas, se consigue una imagen más armónica del conjunto”, infiere el nuevo código. En esa misma lógica, resalta que “conviene aprovechar los elementos salientes existentes, como aleros, cornisas o bajo los balcones, ya que ayudan a reducir la visibilidad del cableado”.

Las pautas son más bien elementales, pero de su inclusión en el documento trasluce que no se atienden a menudo. “La mejor manera de colocar los cables en la fachada es agruparlos en un solo haz, trenzados o bien atados con bridas, y debidamente fijados al paramento mediante grapas con tacos y tornillos”, ilustra.

Maraña de cables en un edificio de Barcelona. / Pau Gracià / EPC

Agrega que los cables “han de estar bien tensados y sin dejar tramos colgando” y que “los recorridos de cableado y las acometidas deben tener trazados rectilíneos”. En caso de que atraviesen la fachada en horizontal, deben cruzarla al “nivel de planta baja, haciéndolos coincidir con aros, líneas de cambio de material o líneas bajo balcones”, mientras que los recorridos verticales tienen que “coincidir con la línea de los límites entre edificios”, para que se vean lo menos posible. “Dejar los cables colgando sin fijar empeora notablemente la imagen general de la fachada y se debe evitar”, postula.

Aparte, el compendio desaconseja cubrir el cableado bajo canaletas o cañerías. Alega que requiere un cuidado a largo plazo que, “si no se hace, acaba dando un aspecto poco deseado” y “dificulta el acceso para el mantenimiento”. Infringir esas disposiciones no comporta amonestación. “Solo el incumplimiento de la normativa, y no de la guía, puede comportar sanciones”, distingue el ayuntamiento, que apunta que ha promovido “campañas de inspección y para poner orden en el cableado”. Por ahora, el consistorio no ha respondido cuántas multas ni cuántas campañas como las mencionadas se registraron en 2025.