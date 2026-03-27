Barcelona aprueba crear el Ateneu de la Cançó y promete buscar un espacio para alojarlo

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno de este viernes crear el Ateneu de la Cançó, a propuesta de ERC, con especial incidencia en preservar el legado de la ‘Nova Cançó’ durante el franquismo, promover la creación de la canción de autor en catalán y brindar apoyos a jóvenes cantautores, también con espacios de exhibición. El proyecto viene apadrinado por seis exconsellers de Cultura, que han abogado por hacerlo realidad.

Los republicanos han recibido el apoyo del PSC, Junts y Barcelona en Comú para tirar adelante el proyecto. La propuesta insta al gobierno de Jaume Collboni a elaborar un plan en seis meses para concretar el modelo de gestión, la ubicación, el calendario de apertura y la dotación presupuestaria del futuro espacio. PP y Vox se han opuesto.

El concejal Jordi Castellana (ERC) ha reclamado que el ateneo que se propone debe “preservar el patrimonio musical y documental de la canción”, “impulsar la investigación y la memoria democrática vinculadas a la música” y “proyectar internacionalmente la creación artística catalana”. El edil ha argumentado que la propuesta responde a una “carencia”: “Pese a tener ese patrimonio, Barcelona no dispone de un equipamiento de referencia dedicado a preservar, estudiar y proyectar la canción de autor y su valor social y político”. A su vez, ha sugerido que el festival Barnasants sea el “socio estratégico” para materializar el propósito.

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El concejal de Cultura, Xavier Marcé, se ha avenido a los argumentos de ERC, aunque ha puntualizado que es “pronto y precipitado” determinar dónde se establecerá el ateneo y cómo será. “Hay que comulgar diferentes elementos, hacer que el proyecto sea viable y encontrar un lugar”, ha expresado. Con todo, ha añadido que “conviene tirar adelante la reflexión” y ha avanzado que se hablará sobre el espacio propuesto a la Generalitat. “Tiene mucho que decir”, ha indicado Marcé, que se ha comprometido a trabajar para que el proyecto prospere “con la mayor rapidez posible”.