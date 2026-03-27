Albiol anuncia en un Pleno extraordinario sobre sinhogarismo y por sorpresa la creación de un comedor social municipal en Badalona

El Pleno municipal extraordinario de este viernes en Badalona ha culminado una semana que ha estado completamente marcada por el problema del sinhogarismo en la ciudad. La oposición lo forzó hace semanas para que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, rindiese cuentas sobre las muertes de cuatro personas sin techo (las que se conocían entonces) en las calles de la ciudad, aunque en los últimos días el debate en al respecto en Badalona se ha agriado. Si el martes un operativo de limpieza desalojaba a las personas que dormían bajo el puente de la C-31, el miércoles decenas de entidades firmaban un manifiesto que insta al gobierno municipal a tomar medidas contra el problema. Mientras se presentaba este decálogo, llamado la 'Declaració de Badalona', se conocía que la Fiscalía concluía que el gobierno de Albiol incumplió la orden judicial para el desalojo del B9. Para acabar, este jueves por la tarde la exalcaldesa Dolors Sabater aseguró que son nueve y no cinco las personas fallecidas en las calles de Badalona en los tres primeros meses del año, un extremo desmentido por Albiol, que abrió la puerta a interponer una querella contra Sabater.

Con estos mimbres, el Pleno ha discurrido en un clima áspero. De los siete puntos en el orden del día, el gobierno municipal ha votado en contra de cuatro de ellos, que han quedado desestimados. La abstención del gobierno municipal en los dos últimos puntos, sin embargo, que pedían un plan de choque para luchar contra el sinhogarismo, ha permitido la aprobación de ambos. El acuerdo unánime sí se ha dado en el primero, tendente a expresar el pésame de manera institucional por las personas fallecidas; así como en el cuarto, que contemplaba la creación de un comedor social. En este punto, el alcalde Albiol ha mostrado, por sorpresa, la extensa documentación del proyecto para abrir el mencionado comedor, ha anunciado que se aprobará durante la primera quincena del mes de abril y que, si se cumple el calendario, las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2026. Anunciada la noticia, el alcalde ha propuesto la retirada del punto del orden del día, entendiendo que la petición ya no tenía sentido, pero los grupos de Guanyem y de Badalona en Comú han preferido mantener el debate previsto, durante el cual han dudado del anuncio de Albiol. El alcalde ha asegurado que el centro será "100% municipal".

En un comunicado enviado una vez ha concluido el Pleno, el Ayunutamiento detalla que el comedor tendrá capacidad para atender a 32 personas simultáneamente, que se ubicará en un local de dos plantas y que dispondrá de una superficie total de 262 m² útiles, "concebidos para garantizar un servicio funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios". El presupuesto aproximado del comedor, del que se desconoce su ubicación, es de 300.000 euros.

Enfrentamiento por el recuento de fallecidos

Tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a las personas sin techo fallecidas en las calles de la ciudad este año, ha sido la exalcaldesa Dolors Sabater quien ha abierto el debate: "La probabilidad de morir en las calles de Badalona es mayor que en grandes ciudades como París o Barcelona", ha lamentado. Sabater ha insistido en cifrar en nueve las víctimas mortales, y ha puesto el ejemplo de las víctimas de accidentes de tráfico, que se contabilizan como tal mueran en el mismo accidente o posteriormente en el hospital. La concejala Eva Guillén ha replicado a Sabater en unos términos idénticos a los que usó el Ayuntamiento este jueves para responder a la acusación de Guanyem: "Han venido aquí a atacar e insultar al gobierno municipal, lo que hacen es mezquino; dicen que los servicios sociales no atienden a estas personas y eso es muy grave". "Tengan cuidado con las manifestaciones que hacen porque pueden haber consecuencias", ha advertido Guillén.

La presidenta de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, ha mencionado la "situación grave de las personas que mueren en la calle por desatención". "Les debería dar vergüenza criminalizar a las personas que duermen en las calles", ha declarado. Por su parte, el presidente del grupo de ERC, Àlex Montornès, ha comparado el esfuerzo del consistorio badalonés para luchar contra el sinhogarismo (117.000 euros, ha mencionado) con el de otros municipios como L'Hospitalet o Terrassa, en que ha cifrado el gasto en 1,4 millones: "El gobierno municipal no hace todo lo que puede para acabar con el problema", ha lamentado. Por su parte, el concejal Christian Carneado (PSC) ha criticado duramente la política comunicativa del gobierno de Albiol al respecto de las muertes de personas sin techo, que ha tildado de "vergonzosa".

B9 y Can Bofí Vell

Otro de los asuntos que ha marcado el debate ha sido la desocupación del antiguo instituto B9 y la posterior gestión de la situación de los desalojados. Albiol ha asegurado que el dispositivo del desalojo se trabajó de manera conjunta con la Generalitat y ha mencionado una providencia judicial del mes de febrero que señala que el auto de autorización para el desalojo, fechado el 4 de diciembre, "no condicionaba el desalojo a la concesión de alternativa habitacional", extremo en el que el gobierno municipal sustancia su respuesta a la postura de la Fiscalía. "Ahí dentro había personas que no eran vulnerables", ha remarcado Albiol, en una de sus pocas intervenciones durante la sesión.

Sobre el albergue municipal para personas sin techo, Can Bofí Vell, el gobierno de Albiol ha vuelto a repetir que no piensa reabrirlo, sino que tiene previsto la creación de otro recurso que responde a un modelo diferente. Acerca del operativo que expulsó el pasado martes a una quincena de personas de debajo del puente de la C-31, Albiol ha asegurado que en ese momento se les ofreció una alternativa habitacional, pero la rechazaron. En este punto de la sesión, el alcalde se ha mostrado muy molesto, y ha admitido no decir lo que realmente pensaba de esas personas porque "sería algo muy gordo".