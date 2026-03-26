La Sagrada Familia recrea la Pasión de Cristo con un espectacular mapping de luces y música: fechas y horarios

Con la llegada de la Semana Santa, la Sagrada Família en Barcelona ha preparado una programación especial de actos para acercar a la ciudadanía el sentido de este tiempo litúrgico.

El gran protagonista será un espectáculo de música y luces en la fachada de la Pasión, con la narración de la pasión y la muerte de Jesucristo basada en los textos del difunto Obispo Antoni Vadell. La actividad se realizará los días 29, 30 y 31 de marzo, con dos pases diarios de 25 minutos a las 21:00 y 21:30 horas, en catalán y castellano de forma alterna. La entrada es libre y gratuita.

Celebraciones litúrgicas

La Semana Santa en la Sagrada Familia incluirá también las tradicionales celebraciones. El Domingo de Ramos (29 de marzo, 12:00) el Mons. Javier Vilanova, Obispo Auxiliar de Barcelona, presidirá la bendición de ramos y la eucaristía del Domingo de la Pasión del Señor. Las entradas se pueden recoger del 24 al 27 de marzo en la secretaría de pastoral (c/ Sardenya 318, acceso cripta).

El Jueves Santo (2 de abril, 20:00), está prevista la celebración de la Cena del Señor presidida por Mons. David Abadías, Obispo Auxiliar. Al día siguiente, Viernes Santo (3 de abril), se celebrará la conmemoración de la Pasión del Señor a las 18:30, seguida del Viacrucis a las 21:00 frente a la fachada de la Pasión, oficiado y predicado por Mons. David Abadías.

Ya el último fin de semana, el Sábado Santo (4 de abril, 21:00) se celebrará la Vigilia Pascual presidida por Mons. Javier Vilanova. Por último, el Domingo de Pascua (5 de abril, 9:00), tendrá lugar una misa internacional presidida por Mn. Josep Maria Turull, Rector de la Basílica.

Todas las celebraciones en la Basílica serán retransmitidas por streaming.

Taller familiar

Además, del 21 de marzo al 6 de abril, la Sagrada Familia propone un taller para familias con niños de 6 a 12 años, centrado en el terminal de la cruz de la torre de Jesús. El taller combina una visita dinamizada con un taller de chocolate, donde los participantes decorarán figuras inspiradas en la fachada de la Pasión, gracias a la colaboración del chocolatero Lluc Crusellas de Eukarya. (Nota: las entradas para este taller están agotadas)