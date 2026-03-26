Presión policial
La Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet desmantelan un narcopiso en Pubilla Cases
El operativo se salda con un detenido por tráfico de drogas e incautaciones de éxtasis, cocaína y adulterantes
CONTEXTO | Los Mossos cierran más de una veintena de narcopisos en L’Hospitalet en poco más de un año
La Policía Nacional y la Guardia Urbana de L'Hospitalet han desmantelado un punto de distribución de droga en el barrio de Pubilla Casas. Durante el registro del sitio se ha intervenido 75,4 gramos de éxtasis, 5,1 gramos de cocaína y 2,3 kilos de adulterantes. Hay una persona detenida, acusada de tráfico de drogas.
La operación llega después de que los cuerpos policiales hubieran detectado un aumento importante de la existencia de narcopisos en la ciudad, así como la proliferación de otros delitos y problemas asociados a la zona, como robos y hurtos que impactaron en la inseguridad ciudadana.
A finales del pasado 2025, los Mossos aseguraban la existencia de "8 o 9" narcopisos en L'Hospitalet después de haber cerrado más de una veintena durante el último año. “Hace poco más de un año teníamos alrededor de una treintena de narcopisos en L’Hospitalet”, explicaban a EL PERIÓDICO. Los operativos los lidera en unas ocasiones la propia policía catalana en solitario; en otras, ha contado con el apoyo de otras fuerzas de seguridad, como la Guardia Urbana hospitalense o la Policía Nacional.
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