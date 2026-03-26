El Park Güell crea un 'pase verde' para barceloneses: los empadronados accederán a entradas solo con su DNI

Los barceloneses ya no tendrán que registrarse en el programa Gaudir Més para lograr entradas gratuítas para el Park Güell, que en adelante solo estarán disponibles para los empadronados en la capital catalana. Hasta ahora, los ciudadanos de Barcelona que no fueran residentes en los barrios colindantes del parque –que disponen de un carnet de vecino que les permite entrar en él sin pagar en cualquier momento entre las 7.00 y las 22.00- debían registrarse en el Gaudir Més, una operación algo laboriosa, que se puede hacer on line o de forma presencial. Una vez completada, el paseante local debía solicitar en la web del Gaudir Més la entrada el día que quisiera acudir, y recibía un QR que le servía para acceder por alguno de los controles existentes.

Este jueves, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha anunciado que el sistema cambia y lo ha justificado por el hecho de que se ha detectado que algunos turistas –extranjeros o de otra localidad- echan mano de la “picaresca” para entrar en la instalación con el Gaudir Més en franjas horarias en las que legalmente no pueden hacerlo. Ahora, a partir de este viernes, las entradas tendrán que pedirse en la web oficial del Park Güell (https://parkguell.barcelona/ca), pero sin registro previo, indicando el nombre y el DNI y la franja horaria en la que se quiere entrar. El ayuntamiento ha bautizado esta nueva modalidad con el nombre de 'pase verde'.

El acceso por colectivos

El sistema funcionará a partir del padrón, con lo que basta con estar empadronado para que la petición prospere y se reciba, como hasta ahora, un QR que abre el paso al parque. El Park Güell, del que este año se cumple su centenario y que es gestionado por Barcelona de Serveis Municipals (BSM), sale así del catálogo de Gaudir Més, que sigue existiendo para otros equipamientos. Unas 400.000 personas disponen del Gaudir Més, de las que menos de 200.000 están empadronadas.

Existen varias formas de acceder al Park Güell. Una es poseer el carnet de vecino, del que Bonet ha explicado que se ha empezado a renovar su censo tras 11 años sin hacerlo. Permite el acceso sin límite horario a vecinos y miembros de la comunidad educativa de los colegios de los barrios aledaños: la Salut, Vallcarca-Penitents, el Coll, Can Baró, el Baix Guinardó y el Carmel. Se calcula que 180.000 personas pueden tener carnet de vecino.

Desde este viernes

A continuación, ha agregado la concejala, se renovará los carnets de alumnos y familiares de centros educativos de zonas más alejadas: Baldiri i Reixac, Montseny, Turó del Cargol, Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka y Cor de Maria. En este caso los nuevos carnets serán válidos a partir del curso 2026-2027.

Otra forma de lograr entradas es la prevista para el resto de barceloneses, hasta ahora vía Gaudir Més y desde este viernes con el nuevo sistema, el 'pase verde'. Y la tercera, de pago, es la reservada para el resto de visitantes, que tienen que comprar sus entradas on line y de forma anticipada y que no pueden entrar en el parque en las franjas de Bon dia y Bon vespre, de 7.00 a 9.30 y de 18.30 a 22.00, reservadas para los vecinos pero también para el resto de los barceloneses.

El enfado vecinal

Bonet ha recordado que el gobierno de Jaume Collboni ha tomado en este mandato algunas medida que persiguen “mejorar la convivencia entre visitantes y vecinos”, después de que estos últimos lleven protestando desde hace años por considerar que la gran afluencia turística les causa molestias a diario. Ha recordado que el consistorio se ha comprometido a reducir en 500.000 personas el aforo anual en dos años, que se retiró la venta directa de entradas, que se trasladó la parada de taxis de la Rambla de Mercedes, que hacía del barrio de la Salut un infierno circulatorio, y que en la parte del Carmel se ha llevado el desencoche a la plataforma de autobuses para disminuir el impacto para los residentes en esa parte, además de reforzar las líneas de autobuses que llegan a la zona, a menudo saturadas por los turistas.

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El objetivo del ayuntamiento, ha dicho, es “mejorar la convivencia entre los visitantes y los vecinos y que estos vuelvan a sentirse suyo el Park Güell”, algo que en los últimos años ha sido francamente complicado, a tenor de las protestas reiteradas por parte de esos vecinos, agobiados por las aglomeraciones, por el éxito que tiene un activo turístico incomparable como es el parque obra de Antoni Gaudí.