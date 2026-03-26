Ya salieron del gobierno de Farrés
Junts por Sabadell pide el acta a sus dos concejales y los amenaza con la expulsión del partido
CONTEXTO | Junts rompe el pacto con el PSC y deja el gobierno de Sabadell tras una ajustada votación interna
La ejecutiva local de Junts per Sabadell ha pedido a sus dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, que les entreguen sus actas. Argumentan que existen continuados problemas, como "falta de coordinación política y de espacios de debate" y que las propuestas de mediación han sido "infructuosas".
El partido da un plazo de diez días hábiles a los dos concejales para renunciar al acta, y advierte que, en caso de que no lo hagan, se tramitará la expulsión de la formación.
Matas y Botta tuvieron que salir del gobierno municipal de Marta Farrés (PSC) el pasado mes de diciembre, a regañadientes y siguiendo las directrices de la ejecutiva local, con una grieta interna que se ha ido haciendo mayor en los últimos meses.
- La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
- La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
- Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
- Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo