Junts por Sabadell pide el acta a sus dos concejales y los amenaza con la expulsión del partido

La ejecutiva local de Junts per Sabadell ha pedido a sus dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, que les entreguen sus actas. Argumentan que existen continuados problemas, como "falta de coordinación política y de espacios de debate" y que las propuestas de mediación han sido "infructuosas".

El partido da un plazo de diez días hábiles a los dos concejales para renunciar al acta, y advierte que, en caso de que no lo hagan, se tramitará la expulsión de la formación.

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Matas y Botta tuvieron que salir del gobierno municipal de Marta Farrés (PSC) el pasado mes de diciembre, a regañadientes y siguiendo las directrices de la ejecutiva local, con una grieta interna que se ha ido haciendo mayor en los últimos meses.