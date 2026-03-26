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Ya salieron del gobierno de Farrés

Junts por Sabadell pide el acta a sus dos concejales y los amenaza con la expulsión del partido

CONTEXTO | Junts rompe el pacto con el PSC y deja el gobierno de Sabadell tras una ajustada votación interna

Los concejales de Junts en Sabadell, en una foto de archivo con la alcaldesa Farrés.

Los concejales de Junts en Sabadell, en una foto de archivo con la alcaldesa Farrés. / Ayuntamiento Sabadell

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Sabadell
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La ejecutiva local de Junts per Sabadell ha pedido a sus dos concejales, Lluís Matas y Katia Botta, que les entreguen sus actas. Argumentan que existen continuados problemas, como "falta de coordinación política y de espacios de debate" y que las propuestas de mediación han sido "infructuosas".

El partido da un plazo de diez días hábiles a los dos concejales para renunciar al acta, y advierte que, en caso de que no lo hagan, se tramitará la expulsión de la formación.

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Matas y Botta tuvieron que salir del gobierno municipal de Marta Farrés (PSC) el pasado mes de diciembre, a regañadientes y siguiendo las directrices de la ejecutiva local, con una grieta interna que se ha ido haciendo mayor en los últimos meses.

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