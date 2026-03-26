Una inversión de 25 millones busca acelerar el uso de energías renovables en la provincia de Barcelona

La Diputación de Barcelona (DIBA) ha presentado este jueves la tercera edición del programa Renovables 2030, dotado con 25 millones de euros, con el objetivo de acelerar la transición energética en los municipios de la provincia y reducir su dependencia de los combustibles fósiles en un contexto marcado por la crisis energética y la incertidumbre geopolítica.

El plan, presentado por el diputado de Acción Climática y Transición Energética, Marc Serra Solé, financiará proyectos municipales vinculados a la instalación de energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética. Entre las principales líneas de actuación destacan las plantas fotovoltaicas —tanto en cubiertas como en parques solares—, los sistemas de almacenamiento con baterías, las bombas de calor (incluyendo tecnologías como la geotermia y la aerotermia) y la modernización del alumbrado público.

Serra ha subrayado que se trata de “un programa de éxito, muy bien valorado por los municipios”, que en poco más de cuatro años ha permitido financiar cerca de 1.000 instalaciones con una inversión acumulada de unos 200 millones de euros. En esta nueva edición, ha explicado, se prioriza la electrificación de los consumos municipales y la capacidad de almacenar energía para su uso en horario nocturno, así como la mejora de la eficiencia en el alumbrado público, con ahorros económicos que pueden amortizarse en un periodo aproximado de cinco años.

Solicitudes desde el próximo 8 de abril

El programa, que nació en 2021, abre el plazo de solicitudes el próximo 8 de abril y permitirá ejecutar actuaciones hasta finales de 2027. Podrán optar a las ayudas los ayuntamientos de la provincia, así como consejos comarcales, consorcios y mancomunidades con competencias en ámbitos como la gestión de residuos o el ciclo del agua. La concesión se realizará por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto.

Según datos de la Diputación, las dos primeras ediciones del programa han impulsado 602 instalaciones en 188 municipios, con un ahorro anual de 75.800 toneladas de CO₂ y un impacto económico positivo de 32,7 millones de euros. En total, la inversión acumulada asciende a 201 millones.

Noticias relacionadas

Más allá de la financiación, la institución ofrece herramientas de apoyo técnico como el Sistema de Información Territorial de Acción Climática (SITAC), guías metodológicas y asesoramiento para la creación de comunidades energéticas. El objetivo, según ha defendido Serra, es que la transición energética no solo reduzca emisiones, sino que también proteja a los ayuntamientos —y a la ciudadanía— del impacto de los precios energéticos. La Diputación sostiene que el programa se consolida como una de las "principales palancas de transformación energética a escala local en España", alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y orientada a avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y autónomo.