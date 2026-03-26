El sinhogarismo, en el foco
Sabater y Albiol se enzarzan en una polémica sobre la cifra de personas sin techo fallecidas este 2026 en las calles de Badalona
Guanyem asegura que son nueve y no cinco las personas fallecidas en las calles de Badalona en los tres primeros meses del año
El gobierno de Albiol insiste en que son cinco los traspasados, y abre la puerta a interponer una querella contra la exalcaldesa
Decenas de entidades sociales suscriben un manifiesto "por una Badalona justa y digna" e instan a Albiol a tomar medidas contra el sinhogarismo
La polémica por la gestión del sinhogarismo en Badalona ha conocido este jueves por la tarde un nuevo capítulo. La excalcaldesa Dolors Sabater ha declarado que, a través de una "información" a la que ha tenido acceso la concejala, "en lo que llevamos de año ya han muerto nueve personas sin techo en las calles de Badalona". Serían cuatro personas más de lo que se conocía hasta ahora. Así lo ha anunciado Guanyem Badalona en un comunicado que, a su tenor, "confirma una realidad mucho más grave de la que había reconocido el gobierno de Xavier Garcia Albiol". Al rato, el Ayuntamiento ha insistido en que tiene constancia de cinco víctimas, y ha asegurado que "cualquier otra cifra que se esté difundiendo responde a una manipulación interesada de la realidad, al mezclar estos casos con personas que han muerto en centros sanitarios, después de días o semanas ingresadas y por varias circunstancias de salud o adicciones".
En su respuesta, el consistorio califica como "irresponsabilidad y absoluta mezquindad" lo que considera un "intento de Dolors Sabater de mezclar deliberadamente las personas que han muerto en la calle con otras defunciones producidas en centros hospitalarios".
Según lo explicado por Guanyem, durante 2025 fueron otras nueve las víctimas mortales entre las personas sin techo de la ciudad, mientras que en años anteriores los fallecidos habían sido entre dos y cuatro. En todo caso, asumen que en "los años anteriores al cierre de Can Bofí Vell [el único albergue municipal para personas sintecho] las cifras anuales de muertes de personas sin hogar eran muy inferiores".
La respuesta municipal muestra el enojo del gobierno de Albiol, que asegura "no tolerará este tipo de declaraciones, con las que se pretende obtener un rédito político a costa de situaciones extremadamente sensibles". Así, fuentes municipales indican que si la edil de Guanyem "insiste en mezclar las personas que han muerto en la calle con las personas que han muerto por problemas de salud en centros hospitalarios, se emprenderán las acciones legales correspondientes, incluida la interposición de una querella".
Este viernes, Pleno extraordinario al respecto
La polémica tiene lugar en una semana en que el sinhogarismo vuelve a centrar el foco informativo en Badalona. Este mismo martes, un operativo de limpieza y policial desalojaba a la quincena de personas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, que aún pasan la noche bajo el puente de la C-31, más de tres meses después de la desocupación del gran asentamiento del antiguo instituto B9. El consistorio declaró que los productos de limpieza aplicados en la zona provocan que "durante unos días no se pueda estar ahí". Este miércoles, más de cincuenta entidades sociales locales aunaron fuerzas en la firma de la 'Declaración de Badalona', un manifiesto que insta a las administraciones, en especial a la municipal, a tomar medidas para luchar contra el sinhogarismo.
Además, el pasado 9 de marzo, la oposición en bloque (PSC, ERC, Badalona en Comú y Guanyem) forzó la convocatoria de un Pleno extraordinario para que el gobierno municipal diese explicaciones sobre las muertes de personas sin techo en las calles de la ciudad este año (en ese momento, eran cuatro las víctimas confirmadas por el Ayuntamiento de Badalona), así como para exigir al gobierno de Albiol la puesta en marcha de un comedor social o la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell, entre otras medidas. De hecho, en el comunicado enviado por Guanyem, la formación
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