Fires de Rams en Barcelona: fechas y dónde comprar la palma en Semana Santa 2026

Tradición catalana
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Barcelona vuelve a celebrar una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa: las Fires de Rams, los mercados donde es posible adquirir palmas, palmones, ramos de laurel y todo tipo de adornos típicos del Domingo de Ramos. Este año, las paradas se instalarán en dos puntos muy concurridos del Eixample: la plaza de la Sagrada Família y la rambla de Catalunya.
Durante estos días, vecinos y visitantes podrán encontrar palmas y palmones de diferentes tamaños, así como elementos decorativos tradicionales como rosarios de azúcar y cintas de colores, habituales en esta celebración religiosa y cultural.
Tradición
Las palmas y los palmones son piezas artesanales elaboradas a partir de brotes de palmera que se cubren para evitar que el sol los vuelva verdes. Gracias a este proceso, adquieren su característico color amarillento y una textura flexible que permite trabajarlos y decorarlos.
En Catalunya, es costumbre que padrinos y madrinas regalen estas palmas a sus ahijados el Domingo de Ramos. La tradición rememora la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando, según las escrituras, fue recibido por la multitud con ramos de palma.
Tras la misa del Domingo de Ramos, se celebra una procesión en la que se bendicen las palmas, los palmones y los ramos de laurel. En muchos hogares aún se conserva la tradición de colgar la palma bendecida en el balcón durante todo el año, ya que se le atribuyen propiedades protectoras y de buena suerte.
Fechas y ubicaciones
Las dos principales ferias estarán abiertas en horario de 9.00 a 21.00 horas y se repartirán en estas dos ubicaciones del Eixample:
Fira de Rams de la Rambla de Catalunya
- 📍Rambla de Catalunya, entre las calles Aragó y Consell de Cent
- 🗓️Del 25 al 28 de marzo
Fira de Rams de la Sagrada Família
- 📍Plaza de la Sagrada Família
- 🗓️Del 25 al 29 de marzo (el día 29 solo por la mañana)
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