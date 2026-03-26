El 22@ concentró el 43% de contratación de oficinas en Barcelona en 2025 pero reclama más servicios y vivienda

Hace un par de años el distrito tecnológico 22@ alertaba de una desaceleración en la contratación de oficinas y la la asociación 22@ Network Barcelona reivindicaba nuevos usos y más vivienda en la zona, para que ejerciese de polo de atracción. La ocupación de espacios de trabajo ha mejorado desde entonces, según el nuevo informe presentado este jueves, que destaca que el eje concentró el 43% de las contrataciones del sector en Barcelona en 2025, con un total de 137.000 m2, que doblaron la actividad del año anterior y triplicaron la de 2023. De ese modo, la disponibilidad ha bajado hasta el 18,55%, con la previsión de alcanzar un solo dígito antes de 2029.

El estudio Transparency: Distrito 22@ Barcelona 2025 ha sido elaborado por Cushman & Wakefield y se ha hecho público en el marco del 22@Breakfast #195, celebrado en la sede de Cuatrecasas y organizado por 22@Network Barcelona. Pese a los datos positivos, se ha destacado que la consolidación de la zona como hub de innovación del sur de Europa pasará por impulsar nueva oferta de oficinas para alimentar una "demanda creciente". También se retoma la reivindicación de impulsar mejoras en la conectividad y las infraestructuras y "avanzar hacia un distrito más habitable, con más vivienda y servicios como herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la capacidad de atraer talento".

Javier Bernades, Alessia Bascucci, Joan Cambronero, Aina Maragall y Josep García Puga, en la presentación y debate del informe. / 22@ Network Barcelona

Haciendo balance del año pasado, el informe destaca que los sectores de tecnologías de la información y telecomunicaciones siguen teniendo el mayor peso en el distrito, aunque aumenta la presencia de ámbitos relacionados con la inteligencia artificial como ciberseguridad, 'gaming' y 'life sciences', que nutren el polo tecnológico.

Las razones por las que las distintas empresas eligieron el 22@ apuntan a la calidad, flexibilidad y sostenibilidad, visto que el 98% de los espacios arrendados son edificios A y B+. Han crecido el formato 'plug & play' (espacios equipados con todos los servicios y listos al momento), que ya supuso el 45% de las contrataciones, así coom los espacios flex y de 'coworking', de los que ya hay un 8% en estoc.

Papel central

Javier Bernades, presidente de la Comisión de Urbanismo y Territorio del 22@Network Barcelona y Head of Offices EMEA en Cushman & Wakefield, ha apuntado que ese 43% de contrataciones consolida su "papel central en el mercado de oficinas de Barcelona, como el principal foco de atracción de demanda, especialmente para compañías que priorizan espacios de alta calidad". Aunque ha enfatizado que para mantener la competitividad y captación de inversión será preciso mejorar los servicios, conectividad y disponibilidad de vivienda.

Las previsiones son optimistas, estimando que entre 2028-29, la disponibilidad de espacio se reducirá a un dígito. Cabe recordar, como se recogió en el reciente informe 'Barcelona Oficinas', que el distrito tecnológico sumaba el 47% de la oferta de oficinas disponible en la metrópolis a finales de 2025.

Lejos de la autocomplacencia, Héctor Bros, secretario de la Junta Directiva del 22@ y socio de Cuatrecasas, ha destacado que ante la competencia "el 22@ tiene que continuar adaptándose" y "seguir evolucionando", más allá del "exito" conseguido.

Es sabido que las distintas zonas del distrito han avanzando a velocidades dispares. Y precisamente, Joan Cambronero, gerente del área de Urbanismo y Vivienda del ayuntamiento, se ha pronunciado sobre los retos pendientes. Ha afirmado que “el 22@Norte tiene un gran potencial de crecimiento" y por esa razón trasladaron la oficina de Urbanismo a la zona, para "impulsar su desarrollo". Ha agregado que la futura estación de la Sagrera podría acelerar la transformación de dicho ámbito.

El gerente del distrito de Sant Martí, Josep Garcia Puga, ha recogido la demanda de la asociación para que sea un eje con más atractivos y reclamos, a la par que ha abogado por el equilibrio entre la convivencia y la calidad de vida del entorno.

Los participantes han coincidido en que el futuro crecimiento del 22@ se alinea con el Plan Barcelona Impulsa 2035, donde la innovación, sostenibilidad y atracción de talento e inversión configural el ansiado modelo económico de la capital catalana.

La evolución de la oferta en la ciudad

El pasado febrero, el informe del segundo semestre de 2025 'Barcelona oficinas', elaborado por la Barcelona Investment Office con la colaboración de Barcelona Regional, destacó una "estabilización de la disponibilidad global de oficinas".

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El techo total de oficinas en Barcelona se situaba en 6.065.033 m², con un 12,1% de disponibilidad a finales de 2025. Pero fue un año en que los promotores frenaron la actividad para que el mercado absorbiese de estoc. Como sucedió en el 22@, que aún concentra casi la mitad del techo libre en el conjunto de la ciudad (346.582 m²) pero claramante ha ganado ocupación en un año.