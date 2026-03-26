Cierra la histórica Pastisseria Ideal de Gràcia tras más de 100 años por falta de relevo generacional

La histórica Pastisseria Ideal, uno de los negocios más emblemáticos del barrio de Gràcia de Barcelona, cerrará sus puertas tras más de un siglo de actividad. El establecimiento, ubicado en el número 207 de la calle Gran de Gràcia, ha estado abierto desde 1919 y su posible desaparición supondrá la pérdida de otra pastelería tradicional en la capital catalana.

Fundada originalmente bajo el nombre de “Pastelería y Confitería El Ideal”, el negocio fue impulsado por Miquel Álvarez Bauló y Maria Solanes Mora, y desde entonces ha pasado por tres generaciones de la misma familia. Durante más de 100 años, la pastelería ha servido sus dulces artesanales y, especialmente, sus famosos chuchos, manteniendo además una estética y un espíritu propios de la época en la que abrió el local.

Miquel Àngel muestra los famosos chuchos de su pastelería. / JORDI OTIX / EPC

Actualmente, el establecimiento está regentado por los hermanos Miquel Àngel y Lluís Álvarez, nietos de los fundadores y representantes de la tercera generación. Sin embargo, la jubilación de Lluís Álvarez marcará el punto final de la trayectoria familiar al frente del negocio. Según explican, Miquel Àngel no se ve con fuerzas para continuar solo, lo que ha precipitado la decisión de cerrar si no aparece un relevo.

Pastelería Ideal. Miquel Àngel atiende a una clienta. / JORDI OTIX / EPC

Según han relatado a varios medios, en los últimos meses los propietarios han intentado encontrar a alguien interesado en mantener la actividad de la pastelería mediante un traspaso, pero por ahora no tienen ninguna propuesta real. Aun así, mantienen la esperanza de que alguien se haga cargo antes de la fecha prevista de cierre, fijada para el 31 de mayo.

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Exterior de la Pastelería Ideal / MIQUEL MONFORT / ARCHIVO

Si finalmente se consuma la clausura, Gràcia sumará otra pérdida a la lista de comercios "de toda la vida" que han desaparecido en los últimos años. Recientemente ya bajó la persiana el Forn Santa Clara, tras ocho décadas de actividad, después de que la propiedad del local exigiera un alquiler mensual de 3.000 euros que los responsables no pudieron asumir. También han anunciado sus cierres en el barrio negocios centenarios como la Mercería Tarragona, abierta en 1917; la zapatería Calçats Conesa, fundada en 1880; o la Ferretería Camps, que funcionaba desde 1934.