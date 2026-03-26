El metro de Barcelona celebra hoy el casting para nuevos músicos en la estación de Universitat

El vestíbulo principal de la estación de Universitat (L2) del metro de Barcelona acoge este jueves una nueva edición del cásting del proyecto Música al Metro, la iniciativa impulsada por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la Associació de Músics del Carrer de Barcelona (AMUC BCN) para regular y promover las actuaciones musicales en la red suburbana.

La convocatoria se ha abierto a las 9:00 horas y permanecerá activa hasta las 20:00 horas, tiempo durante el cual se prevé que cerca de numerosos de aspirantes participen en este proceso de selección para optar a alguno de los 50 puntos habilitados para actuaciones musicales dentro del metro.

Las pruebas funcionan como un casting en el que cada músico interpreta una selección de temas elegidos al azar por un jurado especializado a partir de un repertorio previo de unas 20 canciones presentado por cada candidato. Según TMB, el objetivo es evaluar distintos aspectos de la propuesta artística, entre ellos la calidad interpretativa, la variedad del repertorio, la originalidad, la riqueza creativa y la diversidad cultural, estilística e instrumental.

La compañía explica que este sistema de selección busca garantizar una "buena calidad musical" en los espacios del metro y dar respuesta al aumento de solicitudes de artistas interesados en actuar en las estaciones. El programa fue renovado a finales de 2025 coincidiendo con su 25º aniversario.

Mapa de los puntos habilitados para músicos en el metro de Barcelona / TMB

Proyecto consolidado

El proyecto Música al Metro forma parte de una estrategia más amplia de difusión artística impulsada por TMB. Desde 2006, la red de metro también acoge el Festival de Música en el Metro, un certamen anual que se ha convertido en uno de los eventos más consolidados de la escena musical underground de Barcelona.

Este festival, que tradicionalmente se celebra también en la estación de Universitat, reúne a las formaciones que actúan habitualmente en los espacios musicales del metro en una maratón de conciertos que suele extenderse desde la mañana hasta la medianoche. El éxito de la iniciativa ha contribuido a posicionar el programa como referente internacional en la integración de cultura y transporte público.

Pruebas para tocar música en el metro de Barcelona / El Periódico

Cómo tocar en el metro

Los artistas que deseen actuar de forma regular en el metro deben superar estas pruebas y obtener el carné acreditativo de AMUC BCN. Una vez admitidos, pueden participar en el proyecto respetando la normativa y los turnos establecidos.

Las actuaciones se organizan de lunes a domingo, entre las 9:00 y las 21:00 horas, en turnos de dos horas, con el objetivo de garantizar la convivencia entre músicos y usuarios y mantener una programación musical continua y ordenada.

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Las personas interesadas en participar en futuras convocatorias pueden inscribirse a través del formulario disponible en la página web de la asociación.