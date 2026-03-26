Atrasar el reloj
¿Cuándo amanecerá y anochecerá en Barcelona y el resto de Catalunya tras el cambio de hora?
La mayoría de españoles están a favor de fijar un horario para todo el año
¿Cuándo es el próximo cambio de hora? ¿Será el último en España?
Cambio de hora: ¿por qué preferimos el horario de verano si es el 'peor'?
Con la llegada de la primavera, los días empiezan a ser más largas y las noches más cortas: las horas de oscuridad se acortan progresivamente hasta el solsticio de verano, la noche más corta del año.
La subida de temperaturas en marzo anuncia una tradición que se remonta a 1916: el cambio de hora. En la madrugada del último domingo de marzo, los relojes se adelantan una hora; así, a las 2.00 horas de la madrugada (hora peninsular española) deberán marcar las 3.00, con lo que se esfumará una hora.
Sin embargo, parece que el cambio de hora está más cerca que nunca de su final. Y es que, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea, a través de sus redes sociales, acabar con esta tradición, ya que, según dice, “no tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año”.
Beneficios para la salud
Quien fija el calendario de los cambios en el horario es la Comisión Europea y su cumplimiento es obligatorio en todos los estados miembros. Sin embargo, la planificación actual finaliza este año: el domingo 25 de octubre se realizaría el último cambio de hora en España, por lo que el Gobierno ha visto una oportunidad para plantear el fin de la práctica.
Además, la mayoría de europeos y españoles está a favor de fijar un horario para todo el año, y la comunidad científica asegura que es lo más beneficioso para la salud.
De hecho, como explica el meteorólogo Mario Picazo, "los principales beneficios serían una mejora en la salud y el bienestar al evitar los desajustes del sueño y del ritmo biológico".
La Comisión Europea responde
Ante esto, la Comisión Europea ha recogido positivamente la petición: “Pueden contar con la Comisión para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE. Vamos a fomentar el consenso entre los Estados miembros”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jogersen.
Aunque, de momento el cambio de hora sigue en pie, y se dejará notar en todo el país.
La salida y la puesta de sol
Girona es la ciudad de la península Ibérica donde amanecerá y anochecerá antes este domingo, día 29, tras el cambio de hora de verano la salida del sol tendrá lugar a las 7.37 horas y se pondrá a las 20.11 horas.
En Barcelona, por su parte, el sol saldrá a las 7.40 horas y se pondrá a las 20.13 horas. En Tarragona, lo hará un poquito después: sale a las 7.43 y se pone a las 20.17 horas. Y en Lleida, lo hará a las 7.46 horas (la salida) y a las 20.19 horas (la puesta).
En València será un poco más tarde: el sol saldrá alrededor de las 7.51 horas y se pondrá a las 20.22 horas; mientras que en Bilbao amanecerá a las 7.59 horas y el atardecer se producirá a las 20.35 horas.
En el caso de Madrid, el sol saldrá entre las 8.04 horas, y se pondrá a las 20.36 horas.
Y en Pontevedra, la salida del sol se producirá a las 8.22 horas y la puesta, a las 20.57 horas.
Inclinación del eje terrestre
No obstante, este fenómeno tiene que ver con la inclinación del eje terrestre y con el movimiento de traslación de la Tierra, y no con las horas.
A lo largo del verano, el hemisferio norte se inclina hacia el sol, recibe la luz más directa -en un ángulo más perpendicular, lo que aumenta la intensidad de la radiación y el calentamiento- y los días se alargan al máximo alrededor del solsticio de junio.
Lo contrario que ocurre en invierno, cuando el hemisferio norte se orienta en sentido opuesto al sol, lo que reduce la intensidad de la luz solar.
Después del solsticio de invierno, el movimiento se invierte: cada salida del sol se adelanta y cada atardecer se retrasa, por lo que los días empiezan a alargarse paulatinamente hasta el equinoccio de primavera.
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