Nuevo sondeo
La Boqueria de Barcelona rechaza por votación abrir los domingos de temporada alta
El voto contrario a ampliar el horario del mercado para aprovechar las puntas turísticas alcanza casi el 70%
Jordi Mas, presidente de la Boqueria: "Hemos perdido más de un 5% de visitantes este año por las obras de la Rambla y el descenso de turistas"
La Boqueria iniciará una gran reforma en 2026 y pondrá coto a los productos elaborados para turistas
Ubicado a pie de Rambla, en el corazón turístico de Barcelona, el mercado de la Boqueria podría abrir cada domingo y festivo en temporada alta para sacar partido a la afluencia de viajeros, según se establece en las áreas más visitadas de la ciudad. Pero hasta ahora no lo ha hecho y por cuarta vez ha sondeado oficialmente a los operadores afectados, con un resultado contundente: casi el 70% de votos rechazan trabajar esos días. Los paradistas han priorizado la conciliación familiar y el equilibrio entre la vida personal y la actividad comercial, según concluyen fuentes del recinto.
La votación presencial tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana, a menos de dos meses del inicio del periodo de aperturas comerciales autorizadas en las consideradas zonas turísticas de la capital catalana, entre mitad de mayo y septiembre. El resultado es similar al de los últimos años, aunque ha habido cambios en la forma de recoger las opiniones. El nuevo sistema establecido ha sido por coeficiente de titularidad, de modo que por cada metro cuadrado se establecía el valor de un voto. Es decir, unos 2.000 votos en juego, correspondientes al total de extensión comercial. Si una persona tiene una parada de 5 m2 cuadrados, emite el equivalente a 5 votos, por ejemplo, y los establecimientos de mayores dimensiones tienen ahora más peso, explican a este diario.
La pregunta fue directa: "¿Quieres abrir tu establecimiento los domingos y festivos del 15 de mayo al 15 de septiembre?». Y el resultado, contundente. De un total de 1.574 votos emitidos, se pronunciaron a favor de mantener el calendario actual del mercado y no abrir un total de 1.086 (representando el 69 %); mientras que a favor de la apertura extraordinaria estuvieron 488 participantes (31%). De ese modo, no se sumarán a la campaña de aperturas en festivo que comienza en menos de dos meses en las zonas de gran afluencia turística.
Modelo tradicional
Desde la Boqueria concluyen que el equipamiento subraya de nuevo "su voluntad de continuar siendo un referente de producto de temporada y excelencia para toda la ciudadanía de Barcelona", pero la decisión "pone en valor la importancia de la conciliación familiar y el descanso de los profesionales del mercado más emblemático de la ciudad".
Para Jordi Mas, presidente de la Associació de Comerciants de la Boqueria, la consulta "ha sido una muestra de la madurez y el compromiso" de su comunidad. Cree que el resultado mayoritario "refleja la voluntad de preservar la esencia de un mercado que cuida su producto, pero sobre todo a las personas que hay detrás de cada parada", optando por el horario tradicional.
El mercado vio ligeramente mermada su afluencia el año pasado, en torno al 5%, por efecto de las largas obras de la Rambla y de la moderación del turismo, como informó este diario. Sin embargo, el peso de los visitantes foráneos sigue siendo mucho mayor al de los compradores de la ciudad.
- La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
- Santi (Abascal) y Juanma (Moreno Bonilla), dos chicos de Nuevas Generaciones cuyos caminos se entrelazan
- ¿Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que morirá el jueves 26 de marzo tras solicitar la eutanasia?: La historia detrás de la tragedia
- La madre del bebé de seis semanas víctima de abusos es enfermera de Traumatología Vall d'Hebron y se sometió a un tratamiento de reproducción asistida
- Los mayores de 55 años se consolidan como motor económico: son la generación con más renta y consumo privado
- “Me quedan cuatro días”: la última entrevista de Noelia en ‘Y ahora Sonsoles’ antes de su eutanasia
- El Ejército emplazará un nuevo grupo de lanzamisiles Patriot ante el Estrecho de Gibraltar
- Audiencias TV ayer | Telecinco consigue asentar sus concursos y firma máximos históricos con '¡Allá tú!' y 'El precio justo