Un mosso rompe un escaparate histórico de Barcelona durante una detención… y otro ladrón le roba el móvil

El reconocido mago solsonense Pere Rafart ha vivido un episodio singular en la tienda que regenta en Barcelona, El Rei de la Màgia. Un hecho que él mismo ha explicado a través de su cuenta personal en la red X, en parte para poner de manifiesto la situación que vive en este establecimiento situado en Ciutat Vella. Rafart comienza su hilo en X con una pregunta: "Nunca adivinaríais quién nos ha reventado el cristal del escaparate de El rei de la màgia hoy al mediodía". Escaparate del que muestra la imagen de cómo ha quedado, con los cristales rotos..

Y lo explica: "Resulta que unos mossos de incógnito estaban intentando detener a un sospechoso habitual. Uno de los mossos tropezó y se comió el cristal con patatas". Pero la historia no termina aquí, y cuenta la continuación: "Durante el forcejeo, a uno de los mossos se le cayó su teléfono personal al suelo… Y otro ladrón habitual del barrio que pasaba por allí le robó el teléfono mientras detenían al primer ladrón".

Al relatar tal escena, el mago bromea: "todo resulta muy gracioso: un mosso deteniendo a un ladrón mientras otro ladrón le roba el teléfono. Humor británico en directo hoy en la calle Princesa". Pero, detrás del humor, lanza una reflexión final, un cierto grito de desesperación: "Tres escaparates reventados este último año…". Y concluye: "Y, para terminar, al próximo tertuliano de radio que diga que la delincuencia son percepciones, lo invito a venir a pasear por el centro".

No obstante, aclara y agradece que la reparación del cristal roto ya está solucionada y que la ha realizado el propio agente de los Mossos.

El propio Rafart publicó hace menos de medio año otro mensaje de denuncia en la misma red por la enésima pintada que habían encontrado en la histórica fachada de la tienda, la más antigua del mundo dedicada a la magia.

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Con 144 años de historia, El Rei de la Màgia forma parte del Catálogo del patrimonio arquitectónico, histórico-artístico y paisajístico de los establecimientos emblemáticos de Barcelona, dentro de la categoría E2, que reconoce los comercios de especial interés.