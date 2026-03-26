Barcelona estrena el mayor edificio de 'coworking' del sur de Europa

Aticco Diagrame, recién inaugurado en el distrito 22@ de Barcelona se ha convertido en el nuevo 'coworking' o nuevo espacio de trabajo compartido más grande de España y del sur de Europa. Con 20.000 m² de superficie total y capacidad para unas 2.200 personas, ha iniciado su singladura con un 75% de ocupación inicial, según ha anunciado este jueves la empresa Attico.

El operador especializado en este tipo de espacios flexibles alcanzó un acuerdo para la gestión integral del edificio, propiedad de Patrizia SE. Se ubica en el número 105 de Pere IV, en el corazón del hub tecnológico y de innovación de la ciudad que atrae a numerosas compañías nacionales e internacionales. De momento, el enorme 'coworking' reúne 'startups' tecnológicas valoradas en más de 20.000 millones de euros

En un comunicado, Aticco destaca que estas suman más de 20 millones de usuarios en todo el mundo, además de dar empleo a más de 6.000 profesionales a nivel global. Su CEO Gabriel Espín señala que “Aticco Diagrame supone un hito clave" para su empresa a nivel operativo. "Hemos sido capaces de transformar y adaptar este espacio en tiempo récord para convertirlo en un entorno preparado para empresas con altas expectativas y en constante crecimiento", apunta.

Esperan que el nuevo foco, operativo desde esta semana, "se convierta en el epicentro de compañías innovadoras y con alto potencial, no solo en Barcelona, sino en todo el sur de Europa", fomentando el desarrollo de las empresas.

Todo tipo de servicios

El nuevo edificio incorpora la certificación LEED Platinum, el más alto estándar internacional en sostenibilidad de edificios, ya que minimizar el impacto ambiental, optimiza la eficiencia energética y apuesta por espacios de trabajo saludables.

Además de las áreas de trabajo, salas de reuniones y zonas de descanso, Aticco Diagrame dispone de cinco terrazas de gran tamaño y con vistas a la ciudad, espacios para eventos con capacidad para más de 200 personas, restaurante, piscina en la azotea, gimnasio y salas específicas como la de lactancia o la zona 'gaming'. También integra una pista de pickleball y un rocódromo.

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En cuanto a conectividad, dispone de un gran párking privado y tiene cerca las estaciones de metro de Llacuna y Glòries.