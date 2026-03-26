Barcelona moviliza 23 millones de euros en créditos y promoción internacional ante la guerra de Irán

El Ayuntamiento de Barcelona otorgará créditos, asesoramiento y campañas de promoción internacional "por valor de 23 millones de euros" para anticiparse a las posibles consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán. Lo ha anunciado este jueves el alcalde, Jaume Collboni, en el Saló de Cent y tras salir de una reunión extraordinaria de la Taula de Diàleg Social de la ciudad, formada por portavoces del gobierno municipal, sindicatos y empresarios de la capital catalana. El alcalde ha explicado que se trata de un paquete de medidas "preventivas" y de "protección", pensado para actuar con margen antes de que la crisis internacional pueda traducirse en un repunte de la inflación o de los precios de la energía y el transporte.

“Lo que corresponde es enviar un mensaje de tranquilidad, pero la ciudad de Barcelona ya se está preparando para los posibles escenarios”, ha declarado Collboni, que durante su comparecencia ante los medios también ha calificado la guerra de “absurda” y contraria a los derechos humanos, y ha expresado su deseo de que el conflicto termine cuanto antes.

Más créditos para pymes y autónomos

La actuación más concreta de este paquete de medidas será la ampliación en cuatro millones de euros de la línea municipal de préstamos B-Crèdits, destinada a comercios, microempresas y trabajadores autónomos. Estos créditos se conceden en colaboración con Avalis y el Institut Català de Finances, para facilitar liquidez a pequeños negocios en un momento de incertidumbre. Con esta ampliación, el consistorio calcula que podrá movilizar hasta 16 millones de euros en préstamos.

No obstante, a diferencia de otras políticas aplicadas en crisis anteriores, el plan no contempla por ahora ayudas directas ni subvenciones a fondo perdido para familias o empresas.

Formación y promoción internacional

El paquete municipal también incluye el refuerzo de los servicios de información y acompañamiento para empresas y trabajadores. A través de Barcelona Activa, se creará un servicio específico para informar sobre qué ayudas existen y facilitar los trámites para pedirlas. Además, se ampliarán los programas de orientación laboral y formación para personas que puedan verse afectadas por posibles despidos. Según ha informado el ayuntamiento, estas actuaciones contarán con una dotación extra de algo más de dos millones de euros.

Otros cinco millones de euros se destinarán a reforzar la proyección internacional de Barcelona. Es decir, aumentar la presencia de la capital catalana en ferias internacionales, lanzar campañas de promoción en mercados como Estados Unidos y Latinoamérica y crear una ventanilla única para facilitar la llegada de nuevas inversiones empresariales, bautizada como 'Barcelona Investment Office'.

Durante esta campaña de promoción, el ayuntamiento quiere presentar Barcelona como un lugar seguro en medio de la incertidumbre geopolítica y aprovechar posibles reubicaciones de empresas o congresos que busquen alternativas a otras regiones con más inestabilidad. En este sentido, también se trabajará para intentar atraer másteres y posgrados internacionales para que se cursen en Barcelona.

Asimismo, en el ámbito de la movilidad, el ayuntamiento también ha anunciado la creación de un fondo específico para incentivar la apertura de nuevas rutas intercontinentales desde el aeropuerto de Barcelona. Este tipo de instrumentos suele utilizarse para atraer aerolíneas mediante campañas de promoción o apoyo económico durante los primeros años de operación de nuevas conexiones.

Respaldo de sindicatos y empresarios

Las medidas se han anunciado durante la reunión extraordinaria de la Taula de Diàleg Social, celebrada este jueves al mediodía y presidida por Collboni. En el encuentro han participado la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno; el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, y la teniente de alcaldía Raquel Gil.

La mesa, creada en enero de 2024 como espacio permanente de interlocución entre el ayuntamiento, sindicatos y patronales, activará ahora un órgano de seguimiento para monitorizar la evolución de la crisis y evaluar si es necesario adoptar nuevas medidas. Por ahora, desde el ayuntamiento aseguran que estas primeras iniciativas han sido valoradas “positivamente” por los presentes en la reunión.

Noticias relacionadas

El anuncio de este plan municipal coincide con el debate y votación en el Congreso del paquete anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, con rebajas fiscales a la energía y más de 80 medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio para las familias y empresas, así como para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.