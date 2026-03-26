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Junto al barrio del Tacó

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y la Generalitat acuerdan que el hospital comarcal se ubique entre la C-31 y la C-15

A partir de ahora, el gobierno municipal iniciará los trámites para la cesión de los terrenos

La consellera Romero visita Vilanova y abre la puerta a incluir el nuevo hospital en los presupuestos de la Generalitat

Ubicación del futuro hospital comarcal que se construirá en Vilanova i la Geltrú

Ubicación del futuro hospital comarcal que se construirá en Vilanova i la Geltrú / Air Masdeu Drones / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

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Vilanova i la Geltrú
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El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, el Servei Català de la Salut (CatSalut) y el Departament de Territori han acordado la ubicación del nuevo hospital comarcal en unos terrenos situados entre la C-31, la C-15, la rambla de los Països Catalans y la calle de los Crespellins, junto al barrio del Tacó.

En un comunicado, el consistorio vilanovense asegura que las tres administraciones "han trabajado estrechamente" para consensuar el emplazamiento del futuro hospital, y que "después de analizar varias alternativas, se ha identificado este emplazamiento como el más idóneo". Los motivos que sustentan la decisión radican en "su situación estratégica, la accesibilidad y la posibilidad de acoger futuras ampliaciones".

El futuro hospital que acogerá Vilanova "se concibe como un proyecto estratégico que dotará a la región sanitaria de un centro de alta resolución, accesible y con capacidad de crecimiento futuro". La cualidad de comarcal del centro sanitario ha llevado a las administraciones a decantarse por una ubicación con accesos rápidos desde dos vías de comunicación importantes como son la C-31 y la C-15.

El otro factor determinante, aseguran, ha sido la superficie, cuestión que les ha llevado a descartar la opción de situar el equipamiento en el Eixample Nord, que contemplaba unos 52.000 m², frente a los 94.000m² de la ubicación acordada junto al Tacó: "Resultaba insuficiente para un gran equipamiento sanitario territorial" como el planteado por la Generalitat para la región sanitaria conformada por las comarcas del Garraf y el Alt Penedès. Además, declara el Ayuntamiento en su comunicado, el espacio escogido, a diferencia del Eixample Nord, "está libre de edificaciones y la mitad de los solares son de titularidad municipal".

A la espera de los trámites urbanísticos

Los siguientes pasos los dará el Ayuntamiento, que indica que iniciará "de forma inmediata los trabajos para los trámites urbanísticos correspondientes y para la adquisición de la titularidad de los terrenos". Esta tramitación avanzará en paralelo a la evolución del proyecto del equipamiento.

Noticias relacionadas y más

La construcción del hospital afectará el actual circuito municipal de ciclismo, al cual se proporcionará una nueva ubicación, tal como se ha hecho saber a los tres clubes usuarios de la instalación, subraya el gobierno municipal, que, además, declara que ha dado a conocer esta decisión a los propietarios de los solares afectados, a los grupos políticos del consistorio, a la asociación vecinal del barrio del Tacó y a la Plataforma pel Nou Hospital Comarcal del Garraf. De hecho, en una carta publicada en el digital 'Eix Diari', la plataforma ha expresado su "satisfacción" por el anuncio, y considera que se trata de "un paso firme y necesario para avanzar en un proyecto estratégico que el territorio espera desde hace décadas".

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