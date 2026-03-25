Viladecans proyecta 562 viviendas de alquiler protegidas en el nuevo barrio de Llevant

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) prevé que el nuevo barrio de Llevant contenga seis promociones públicas destinadas a alquiler protegido con 562 viviendas. De estos, 343 ya tienen licencia de construcción y se realizarán en tres edificios. Hay previstos otros tres bloques con 219 viviendas, uno con 109 pisos de alquiler protegido convencional y los otros dos con 110 alojamientos dotacionales (80 más 30), de superficie más reducida y servicios compartidos. Estos están pensados para colectivos específicos como jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. La alcaldesa del municipio, Olga Morales, ha destacado que, con estos proyectos, el barrio dará respuesta "a una demanda importante que la oferta privada no contempla cómo debería hacerlo".

La alcaldesa también ha confiado en que las nuevas promociones contribuyan a regular el precio de todos los alquileres. Los pisos provienen de iniciativas de distintas administraciones. Por un lado, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está ultimando, a través del IMPSOL, la construcción de un edificio con 120 pisos que entregará en 2027.

Además, el ente metropolitano recibió el 3 de marzo la licencia municipal para levantar otro edificio de 77 viviendas a través de la empresa público-privada Habitatge Metròpolis Barcelona. Por otra parte, la Generalitat prevé iniciar esta primavera un edificio con 146 pisos, a través del Institut Català del Sòl (Incasòl). Los edificios contarán con plazas de aparcamiento y locales comerciales para potenciar los servicios y vitalidad del nuevo barrio. El coste de las obras está previsto por encima de los 45 millones de euros.

Estos 343 pisos de alquiler protegido tendrán precios limitados por debajo de los del mercado privado. Este año, la Generalitat fija un precio entre nueve y 11 euros por metro cuadrado, en función de tres límites de ingresos de las personas solicitantes. Así, la renta de un piso de 60 metros cuadrados estaría, según el Ayuntamiento, entre los 540 y los 660 euros al mes, gastos de comunidad y aparcamiento aparte. Los precios se actualizan anualmente con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y en el valor final incide también la existencia de otras ayudas, subraya el consistorio.

El alquiler protegido en Llevant multiplicará por cuatro la oferta actual, que no alcanza 130 pisos. El IMPSOL ya construyó el año pasado la primera promoción pública de vivienda protegida de alquiler en Viladecans, un edificio con 22 pisos en el barrio de Sales. En los años 2016 y 2018, se erigieron en el barrio del Torrent Ballester otros dos edificios de promoción privada con un centenar de pisos en total.

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Según datos del consistorio, a principios del 2026 había 1.035 personas de Viladecans apuntadas en el registro para acceder a una vivienda protegida en la ciudad y sólo el 17% aspiraba exclusivamente a un piso de compra. De los 841 que optaban a un piso de alquiler, más de la mitad (472) eran menores de 36 años. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando con las demás administraciones públicas para destinar sólo a jóvenes una parte de los pisos. En la primera promoción que terminará el IMPSOL habrá 25 pisos reservados a jóvenes.