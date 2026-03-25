Vecinos de Barcelona se concentran para frenar el desahucio del bloque Sant Agustí, comprado por un fondo extranjero

Decenas de vecinos y vecinas de Barcelona, convocados por el Sindicat de Llogateres, se concentran desde primera hora de la mañana frente al bloque Sant Agustí para impedir el desahucio de uno de sus residentes. El edificio fue adquirido en 2023 por el fondo de inversión neerlandés New Amsterdam Developers (NAD), y aseguran que la nueva propiedad se niega a renovar los contratos de alquiler y planea reformar el inmueble para "trocear" las viviendas y transformarlas en 'colivings', es decir, habitaciones de alquiler a precios elevados orientadas principalmente a público extranjero.

Las protestas comenzaron la tarde del martes con una marcha hasta el edificio, situado en el número 14 de la calle Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, a pocos metros de la avenida Diagonal. La jornada continuó con conciertos, parlamentos, una cena popular y una acampada nocturna en la misma calle.

Una de las actuaciones musicales nocturnas en la calle Sant Agustí / Blanca Blay / ACN

A las 7:30 de este miércoles, más personas se han ido sumando a la concentración para apoyar a los vecinos y, en especial, a Txema, un joven que lleva 11 años viviendo en el bloque y al que no le han renovado el contrato. Él ha decidido resistir ante lo que considera un modelo que “expulsa a los vecinos de la ciudad”. Asimismo, desde el Sindicat de Llogateres sostienen que este tipo de operaciones tienen cada vez más el rechazo de los barceloneses, y advierten a la empresa propietaria que "se le ha acabado el chollo", en Barcelona. “El bloque Sant Agustí será indesahuciable”, aseguran.

"Esto no es un problema personal. Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino", ha declarado el inquilino ante los medios este miércoles por la mañana, en unas declaraciones en las que ha aseverado que "la vivienda debe ser un derehco y no un negocio". "No pasarán. No conseguirán echarnos de casa", ha dicho.

Bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de BCN

Intervención del Síndic

Este martes, la Sindicatura de Greuges de Barcelona había informado de que ha aceptado la petición del Sindicat de Llogateres de Catalunya de mediar para evitar los desahucios de vecinos del bloque, como ya ha hecho en los casos de la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca.

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A raíz de estos anuncios, el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha explicado el posicionamiento municipal sobre la situación de la finca, que parte de "la necesidad de que las viviendas se deben destinar a uso residencial" y ha exigido a la propiedad que "mueva ficha". También ha expresado en nombre del gobierno municipal el "rechazo frontal a las actuaciones llevadas a cabo por la propiedad, New Amsterdam Development" y "el tipo de actividad económica" que lleva a cabo.