Procesiones de Semana Santa 2026 en Barcelona: guía completa con horarios y recorridos oficiales

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El paso de la Borriquita, a punto de salir en procesión un Domingo de Ramos por el centro de Barcelona.

El paso de la Borriquita, a punto de salir en procesión un Domingo de Ramos por el centro de Barcelona. / MANU MITRU

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Barcelona se prepara para celebrar la Semana Santa 2026, un periodo central para el cristianismo que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este año, las celebraciones comenzarán el 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y finalizarán el 6 de abril, día de Pascua o resurrección.

La Semana Santa combina celebraciones litúrgicas, actos culturales y procesiones abiertas al público, ofreciendo un espacio de reflexión y fraternidad. Las fechas están determinadas por el calendario lunar: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo después de la luna llena que sigue al inicio de la primavera en el hemisferio norte, mientras que el Domingo de Ramos es el domingo anterior. Además, se destacan especialmente el Jueves Santo, que recuerda la Última Cena, y el Viernes Santo, día de la crucifixión.

En Barcelona, los actos religiosos incluyen procesiones y viacrucis en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

Salida del paso de la Burreta ('La Borriquita')

  • Hora: 9:45 h
  • Organiza: Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena
  • Inicio y final: Parroquia de Sant Agustí (plaça de Sant Agustí, 2)

Procesión de la Buena Muerte

  • Hora: 17:30 h
  • Organiza: Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
  • Inicio: Parroquia Mayor de Santa Ana (carrer de Santa Anna, 29)
  • Final: Basílica de la Mercè (plaça de la Mercè)

Viacrucis de la Sangre (dentro de la basílica)

  • Hora: 18:00 h
  • Organiza: Real e Ilustre Archicofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
  • Lugar: Basílica de Santa María del Pi (plaça del Pi, 7)

Jueves Santo – 2 de abril

Viacrucis de la Sangre

  • Hora: 21:00 a 23:00 h
  • Organiza: Real e Ilustre Archicofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
  • Inicio y final: Basílica de Santa María del Pi (plaça del Pi, 7)

Viernes Santo – 3 de abril

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima Esperanza Macarena

  • Hora: 17:00 a 23:00 h
  • Organiza: Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena
  • Inicio y final: Parroquia de Sant Agustí (plaça de Sant Agustí, 2, Raval)

Procesión de Nuestra Señora de las Angustias

  • Hora: desde las 18:00 h
  • Organiza: Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Barcelona
  • Inicio y final: Iglesia de Sant Jaume (carrer de Ferran, 28)

Viacrucis de la Catedral

  • Hora: 19:00 h
  • Lugar: Avenida de la Catedral

Viacrucis de la Sagrada Familia

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  • Hora: 21:00 h
  • Lugar: Frente a la fachada de la Pasión (carrer de Sardenya)

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