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El nuevo Casino será la "fábrica cultural" de Rubí: espectáculos teatrales e impulso del talento local
El Ayuntamiento aprueba el plan de usos de la institución después de reabrir sus puertas hace tres meses tras una década de cierre
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El Ayuntamiento de Rubí ha aprobado el plan de usos de El Casino, un documento estratégico que define las funciones, la organización de espacios y el modelo de gestión de este equipamiento con el objetivo de convertirlo en un referente cultural de la ciudad.
El plan fija el papel de El Casino de Rubí como un espacio de artes escénicas polivalente y flexible, capaz de acoger tanto programación profesional como iniciativas de talento local. El documento también plantea una reordenación de la actividad cultural en el municipio y quiere situar este equipamiento como una pieza clave dentro del sistema escénico y musical, junto a otros espacios como el Teatre Municipal La Sala, l’Espai 14/13 o L’Espona.
“Con este plan vamos más allá de la rehabilitación del edificio. Definimos un proyecto de ciudad, con la cultura como elemento central de cohesión e identidad”, ha asegurado la alcaldesa, Ana María Martínez Martínez.
Impulso al talento local y a la creación emergente
El texto recoge una triple línea de actuación: la programación cultural estable, el apoyo a la creación y el impulso de proyectos educativos y comunitarios. En este sentido, el Casino contará con una sala principal de 328 butacas destinada a espectáculos teatrales y musicales de pequeño y mediano formato, mientras que el espacio La Càmara permitirá acoger propuestas más experimentales, proyecciones audiovisuales o actividades literarias.
El plan también prevé convertir el equipamiento en una “fábrica cultural”, con residencias artísticas y espacios de ensayo para compañías locales, además de programas de mentoría para creadores emergentes. A ello se suma una vertiente social y educativa, con actividades dirigidas a público infantil y juvenil, colaboración con entidades y proyectos de mediación cultural con colectivos vulnerables.
Un proyecto para atraer nuevos públicos
La alcaldesa ha defendido que el objetivo es consolidar el Casino como un espacio “de prestigio” que contribuya a retener talento y a generar sentimiento de pertenencia. “Queremos que sea un espacio vivo, que la ciudadanía sienta como propio, también las generaciones más jóvenes”, ha señalado.
Las líneas marcadas por el plan ya han empezado a materializarse en una primera programación estable, con obras de teatro, conciertos, monólogos y actividades sociales como bailes de tarde. El gobierno municipal insiste en que la voluntad es que el equipamiento tenga una actividad continuada y no limitada a los fines de semana.
El proyecto se completará con un espacio de restauración, pendiente de licitación, que funcionará con horarios independientes y que el Ayuntamiento considera clave para reforzar el carácter social del equipamiento y atraer nuevos públicos.
El plan de usos se presentó este lunes en un acto abierto a la ciudadanía, en el que también se realizó una visita guiada por las instalaciones del edificio.
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