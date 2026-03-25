El Port de Barcelona otorga a Baleària la futura terminal del muelle Adossat

El Port de Barcelona ha otorgado a Baleària la concesión para la construcción y explotación de su futura terminal propia de pasajeros y carga rodada en el muelle Adossat, con un presupuesto de 25,3 millones de euros, tras su aprobación este miércoles en el consejo de administración.

Baleària realizó la petición para la terminal en diciembre de 2024, y una vez superado el trámite de información pública y después de que no se haya registrado ninguna otra petición, el Port ha otorgado la concesión a la compañía por 27 años prorrogables.

El proyecto de la futura terminal incluye la construcción del edificio donde se ubicará la futura terminal para pasajeros, oficinas y servicios --de forma trapezoidal y de unos 5.600 metros cuadrados de superficie-- y la urbanización para las operativas de carga y descarga de pasajeros y tráfico rodado.

Render de la futura terminal de Baleària en el Adossat. / Port de Barcelona

La explanada de la terminal contará con zonas de espera de camiones y de automóviles y área de depósito de semirremolques. Y se han proyectado las zonas de circulación interna, el aparcamiento para vehículos frente a la terminal, la zona de paradas de taxis y autobuses y las zonas públicas de descanso y servicios.

La intervención incluirá las pasarelas y fingers de embarque de pasajeros, las reservas de espacio para sistemas de OPS que conecten los buques a la red de electricidad cuando estén atracados, y un sistema de generación eléctrica con placas fotovoltaicas, entre otros.

Operará a partir de febrero de 2027

Baleària, que opera regularmente en el Port de Barcelona desde el año 2003, realiza actualmente sus embarques y desembarques en diferentes espacios portuarios. La nueva terminal, que ocupará una superficie de 75.250 metros cuadrados, comenzará a funcionar en una primera fase en febrero de 2027, en un espacio de 38.000 metros cuadrados, y pasará a ocupar la totalidad de la superficie en concesión a finales de 2029.

En su configuración definitiva, la terminal dispondrá de cuatro puntos de atraque simultáneos para buques diseñados para el transporte de cargamento rodado.

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado que la adjudicación a Baleària "es una muestra de la confianza del puerto en proyectos sólidos que aportan valor tanto a nuestro país como al conjunto de la movilidad marítima".

Desde Baleària, su presidente, Adolfo Utor, ha señalado que "la futura terminal supone un avance estratégico" para la compañía en la capital catalana, al poder concentrar toda su operativa local con instalaciones más eficientes y de calidad. "Esta infraestructura representa un salto cualitativo que mejorará la experiencia de pasajeros y transportistas, optimizará los procesos logísticos y reforzará nuestro compromiso con una movilidad marítima más sostenible", ha agregado.