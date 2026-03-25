El Parc de Tecnologia Marítima empezará a construirse este año en la Nova Bocana. Al final del Passeig Borbó, junto al hotel Vela y al lado de la pastilla donde debía ubicarse en Hermitage, se elevará este nuevo polo de innovación, formación y emprendimiento especializado en el diseño de barcos sostenibles, la protección de la costa ante la crisis climática y el aumento del nivel del mar y la generación de energía renovable marina.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat buscan diversificar la economía abriéndose a sectores en pleno desarrollo, y uno de ellos es la economía azul. En su despliegue se ha previsto invertir 142 millones de euros en los próximos tres años, más de un tercio de los cuales se destinarán a este edificio público, que según sus impulsores albergará "instalaciones únicas en el Mediterráneo y poco comunes en Europa". En este edificio de 16.500 metros cuadrados, con un diseño del equipo de arquitectos Mestres-Wäge que se inspira en las grandes grúas portuarias, confluirán los estudiantes de máster de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB-UPC), startups y empresas, todos ellos muy enfocados en desarrollar aplicaciones prácticas para el mercado. Para ello, el proyecto contempla dedicar un amplio espacio a simuladores de navegación y maniobra, una piscina de ensayos hidrodinámicos, un canal de remolque y un posible túnel de viento.

Imagen de la Escuela de náutica Parc de tecnologia marítima.

Responder a tres grandes retos

El Ayuntamiento de Barcelona ha liderado el proyecto, en el que además de la Generalitat participan la UPC, el Port de Barcelona y el Estado. Sin ir más lejos, para este año, el Departament de Recerca i Universitats ha destinado 14 millones de euros de los cerca de 56 millones que costará en total su edificación. Todas estas administraciones integran la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), que se encargará de la gestión del centro y de ofrecer de forma integrada todos los servicios al mercado.

Los dos solares aun pendientes de urbanizar junto al hotel Vela: en el del fondo se prevé edificar el Parc de Tecnologia Marítima y en de en frente se situaba en antiguo proyecto del Hermitage. / JORDI COTRINA / EPC

El edificio, con fachada en Marina Vela, el passeig Joan de Borbó y la plaza Rosa dels Vents, tendrá cinco plantas y un sótano. Según el convenio firmado recientemente entre sus impulsores, las empresas emergentes y consolidadas de la economía azul que sean estratégicas para el Parc de Tecnología Marítima se ubicarán en la cuarta y quinta planta, donde se llevarán a cabo proyectos de innovación. La tercera incluirá también una zona de emprendimiento, un área dedicada a informar sobre nuevas ofertas de trabajo y un Centro de Simulación de navegación y maniobra de buques. En la primera y segunda plantas se ubicarán las aulas y laboratorios para los cerca de 180 alumnos que realizarán aquí su formación universitaria de posgrado, la investigación y las actividades de divulgación para la transferencia de conocimiento.

Vista simulada desde el mar del futuro Parc de Tecnologia Marítima. / Mestres-Wäge

Laboratorios experimentales

La planta baja será diáfana para servicios generales y usos comunes. Pero lo más valioso del edificio estaría en el sótano, donde el proyecto ubica los grandes laboratorios experimentales: una piscina de oleaje bidimensional y corrientes de 27 metros de largo y un canal de remolque de 40 metros. Para más adelante, se prevé habilitar un túnel de viento y otros laboratorios tecnológicos para la docencia, la investigación y la transferencia tecnológica. Pese a estar Barcelona frente al mar, los estudiantes de la facultad tenían que ir hasta hace poco a las instalaciones de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid para poder probar sus proyectos. No obstante, la UPC ya cuenta finalmente con una piscina de oleaje en su Laboratorio de Ingeniería Marítima, por lo que esta instalación podría al final decaer.

Se estima que el Parque Tecnológico albergue a unas 530 personas entre estudiantes, investigadores y emprendedores, además de 20 personas que trabajarían a jornada completa en su dinamización. Además de los accesos en transporte público (mediante los buses V15 y V19 y el bus náutico), se prevé habilitar 58 plazas para bicicletas y 20 para patinetes.

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Cinco años desde su creación

El proyecto ha tardado en materializarse. En 2021 BIMSA convocó un concurso de ideas para su construcción, con la idea de inaugurarlo en 2026. Mestres-Wäge se impuso frente a otras nueve propuestas y redactó inmediatamente el anteproyecto, y un año y medio después el proyecto ejecutivo. Aunque había muchas expectativas puestas en el edificio, no fue hasta 2024 cuando se presentó públicamente y se anunció que las obras empezarían en 2025 para inaugurarlo en 2028. Sin embargo, la firma del convenio entre todas las administraciones para la financiación se ha hecho esperar. En noviembre, los arquitectos realizaron modificaciones al proyecto, a la espera ahora de que, tras años de travesía administrativa, este ambicioso nodo náutico empiece a cimentarse.