Objetos con historia
Un piso de lujo abre sus puertas para vender sus muebles en un mercadillo exclusivo en Barcelona
El 'home market' permitirá acceder a la vivienda señorial para comprar muebles, decoración y piezas 'vintage'
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Una vivienda de la zona alta de Barcelona, en el barrio de Sant Gervasi, abrirá sus puertas este fin de semana para acoger un mercadillo dentro del propio piso. El evento, conocido como 'home market', se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo en la calle de Calvet, 47, 1º 4ª, junto al Turó Park.
La iniciativa permitirá a los visitantes acceder a un piso señorial “lleno de auténticas joyas”, según explican los organizadores, para adquirir muebles, piezas de decoración y objetos personales de la vivienda. El acceso, sin embargo, será con comunicación previa, ya que la organización quiere controlar la entrada para mantener el carácter exclusivo del evento.
Mercadillo singular
El 'home market' está organizado por la empresa Pompina Home Reborn, especializada en el vaciado de propiedades. Su modelo consiste en organizar mercadillos temporales dentro de las propias viviendas que se van a vaciar, con el objetivo de que los objetos encuentren una segunda vida.
Durante los tres días de apertura, los asistentes podrán encontrar muebles, artículos de decoración, menaje, lámparas, textiles y piezas consideradas únicas para los amantes de lo 'vintage'. Desde la empresa explican que seleccionan artículos con potencial decorativo o emocional, presentados de forma cuidada y profesional.
Pompina Home Reborn defiende que este tipo de mercados transforma el proceso tradicional de vaciar una casa, hotel u oficina en una experiencia más rentable y emocionalmente positiva para los propietarios. Según detallan, los objetos se revalorizan al exponerse en su entorno real, mientras que los dueños recuperan parte de su valor económico y se deshacen de los bienes en pocos días.
Este 'home market' de Sant Gervasi forma parte de ese modelo. Durante tres días, el piso se convertirá en una especie de 'showroom' temporal en el que cada pieza se expondrá dentro de su contexto original, algo que, según la organización, facilita que los compradores perciban mejor su historia y su potencial en una nueva vivienda.
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